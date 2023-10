Charles Leclerc (Ferrari): Infeção, analgésicos

Nico Hülkenberg ficou surpreendido após as suas primeiras voltas de treino no Circuito das Américas: "A pista é muito mais ondulada do que me lembrava. Fiquei tão abalado que tive medo de sofrer uma concussão."

Com todas essas ondas e solavancos, a última coisa que um piloto de Fórmula 1 quer é uma dor de dentes. Mas foi exatamente disso que Charles Leclerc sofreu este fim de semana, como o piloto da Ferrari admitiu após a sua corrida até ao sexto lugar.

"Tenho uma infeção dentária, suspeitamos que seja um dente do siso que está a causar problemas. Na quinta-feira foi mesmo muito mau, na sexta-feira também, mas acalmou um pouco".

Há uma razão para isso, como explica o pentacampeão de GP: "Desde quinta-feira que tenho tomado grandes quantidades de analgésicos, também antes do Grande Prémio. De momento, não é assim tão mau. Não posso dizer que a dor tenha afetado o meu desempenho".



O que vai acontecer com o dente ainda não está totalmente claro. Leclerc tem de voltar ao carro dentro de poucos dias, depois o fim de semana do GP do México começa na sexta-feira, com a corrida no Brasil na semana seguinte.



De qualquer forma, a verdadeira dor veio para Leclerc quando ele já tinha saído da pista há muito tempo - desqualificação porque a placa do assoalho tinha sido muito desgastada.





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10