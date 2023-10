Conmoción en el GP de EE.UU.: Hamilton y Leclerc, descalificados

Lewis Hamilton (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari) han sido descalificados del Gran Premio de Estados Unidos y, por tanto, ¡han perdido sus puestos 2º y 6º!

Los comisarios de la FIA Dennis Dean (EE.UU.), Derek Warwick (Gran Bretaña), Andrew Mallalieu (Barbados) y Felix Holter (Alemania) no tuvieron elección: los Mercedes de Hamilton, siete veces campeón del mundo, y de Leclerc, cinco veces ganador de un GP, no pasaron la inspección rutinaria posterior al Gran Premio.

El Mercedes W14 del inglés y el Ferrari SF-23 del monegasco tenían el mismo motivo de descalificación: la chapa del suelo de los coches no cumplía el reglamento técnico según el artículo 3.5.9.

En este caso, el reglamento describe en dos páginas y en 23 párrafos cómo debe construirse dicha placa de suelo. El punto conflictivo en el Circuito de las Américas, cerca de Austin (Texas): La placa debe tener diez milímetros de grosor en toda la superficie (con una tolerancia de 0,2 milímetros) si es nueva; un milímetro se considera una abrasión aceptable después de un uso.

En el Mercedes y el Ferrari, sin embargo, las placas estaban más desgastadas, esto como consecuencia de la pista ondulada y el uso extra del coche después de la clasificación del GP en sprint quali y sprint, y luego en la carrera.



Dado que un coche de carreras de Fórmula 1 en formato sprint se pone bajo las llamadas condiciones de parc fermé después de los entrenamientos libres, es decir, no se pueden cambiar más piezas, Mercedes y Ferrari no podían hacer nada para evitar el desgaste excesivo de la placa. A menos que la hubieran cambiado, lo que habría requerido una salida desde el pit lane.



Según la FIA, Mercedes y Ferrari han aceptado el fallo y no habrá apelación contra él.



La metedura de pata significa que Lando Norris asciende a la segunda posición con McLaren y Carlos Sainz, con Ferrari, es ahora tercero. Detrás de ellos, Pérez es ahora cuarto, Russell quinto, Gasly sexto, Stroll séptimo, Tsunoda octavo, Albon para Williams noveno, ¡y Logan Sargeant consigue su primer punto en el Campeonato del Mundo al excluir a Hamilton y Leclerc!





GP USA, Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10