Choc du GP des Etats-Unis : Hamilton et Leclerc disqualifiés

Quelques heures après le drapeau à damier du GP des Etats-Unis, Mercedes et Ferrari ont reçu un gros courrier des autorités de la FIA : Lewis Hamilton et Charles Leclerc sont disqualifiés !

Lewis Hamilton (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) ont été disqualifiés du Grand Prix des Etats-Unis et ont donc perdu leurs places 2 et 6 !

Les commissaires de la FIA Dennis Dean (USA), Derek Warwick (Grande-Bretagne), Andrew Mallalieu (Barbade) et Felix Holter (Allemagne) n'avaient pas d'autre choix - les Mercedes du septuple champion du monde Hamilton et du quintuple vainqueur de GP Leclerc ont été recalées lors du contrôle de routine après un Grand Prix.

La Mercedes W14 de l'Anglais et la Ferrari SF-23 du Monégasque ont été disqualifiées pour le même motif : la plaque de fond des voitures n'était pas conforme au règlement technique selon l'article 3.5.9.

Le règlement décrit sur deux pages et 23 paragraphes les caractéristiques d'une telle plaque de fond. Le point crucial du Circuit of the Americas près d'Austin (Texas) : La plaque doit avoir une épaisseur de dix millimètres sur toute sa surface (avec une tolérance de 0,2 millimètre) si elle est neuve, un millimètre étant considéré comme une abrasion acceptable après une utilisation.

Mais sur la Mercedes et la Ferrari, les plaques étaient plus usées, conséquence du tracé ondulé et de l'utilisation supplémentaire de la voiture après les qualifications du GP en sprint-qualification et en sprint, puis en course.



Comme une voiture de course de Formule 1 en format sprint est placée dans des conditions dites de parc fermé après les essais libres, c'est-à-dire qu'aucune pièce ne peut être modifiée, Mercedes et Ferrari ne pouvaient rien faire pour remédier à l'usure excessive de la plaque. A moins qu'elles ne l'aient remplacée - ce qui aurait nécessité un départ depuis la voie des stands.



Selon la FIA, Mercedes et Ferrari ont accepté le jugement et il n'y aura pas d'appel.



Ce cafouillage signifie que Lando Norris avec McLaren remonte à la deuxième place et que Carlos Sainz avec Ferrari est désormais troisième. Derrière, Pérez est désormais 4e, Russell 5e, Gasly 6e, Stroll 7e, Tsunoda 8e, Albon pour Williams 9e, et Logan Sargeant marque son premier point au championnat du monde grâce à l'exclusion de Hamilton et Leclerc !





GP des USA, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10