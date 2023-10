GP USA shock: Hamilton e Leclerc squalificati

Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) sono stati squalificati dal Gran Premio degli Stati Uniti e hanno quindi perso il secondo e il sesto posto!

I commissari FIA Dennis Dean (USA), Derek Warwick (Gran Bretagna), Andrew Mallalieu (Barbados) e Felix Holter (Germania) non hanno avuto scelta: le Mercedes del sette volte campione del mondo Hamilton e del cinque volte vincitore del GP Leclerc non hanno superato l'ispezione di routine successiva al Gran Premio.

La Mercedes W14 dell'inglese e la Ferrari SF-23 del monegasco sono state squalificate per lo stesso motivo: il pianale delle vetture non era conforme ai regolamenti tecnici secondo l'articolo 3.5.9.

In questo caso, il regolamento descrive in due pagine e 23 paragrafi come deve essere costruito il pannello del pavimento. Il punto critico è stato il Circuito delle Americhe, vicino ad Austin (Texas): La piastra deve avere uno spessore di dieci millimetri su tutta la superficie (con una tolleranza di 0,2 millimetri) se è nuova; un millimetro è considerato un'abrasione accettabile dopo un utilizzo.

Sulla Mercedes e sulla Ferrari, tuttavia, le piastre erano più usurate, conseguenza della pista ondulata e dell'uso extra della vettura dopo le qualifiche del GP in sprint quali e sprint, quindi in gara.



Poiché una vettura di Formula 1 in formato sprint viene messa in condizioni di cosiddetto parco chiuso dopo le prove libere, vale a dire che non si possono più cambiare le parti, Mercedes e Ferrari non potevano fare nulla per contrastare l'eccessiva usura delle piastre. A meno che non l'avessero cambiata, il che avrebbe richiesto una partenza dalla corsia dei box.



Secondo la FIA, la Mercedes e la Ferrari hanno accettato la sentenza e non ci saranno ricorsi contro di essa.



Grazie a questo inconveniente, Lando Norris è salito al secondo posto con la McLaren e Carlos Sainz con la Ferrari è ora terzo. Dietro di loro, Pérez è ora quarto, Russell quinto, Gasly sesto, Stroll settimo, Tsunoda ottavo, Albon per la Williams nono e Logan Sargeant ottiene il suo primo punto nel Mondiale escludendo Hamilton e Leclerc!





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10