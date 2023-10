Choque no GP dos EUA: Hamilton e Leclerc desqualificados

Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) foram desclassificados do Grande Prémio dos Estados Unidos e, por conseguinte, perderam o 2º e o 6º lugares!

Os comissários da FIA Dennis Dean (EUA), Derek Warwick (Grã-Bretanha), Andrew Mallalieu (Barbados) e Felix Holter (Alemanha) não tiveram escolha - os Mercedes do sete vezes campeão do mundo Hamilton e do cinco vezes vencedor do GP Leclerc não passaram na inspeção de rotina após o Grande Prémio.

O Mercedes W14 do inglês e o Ferrari SF-23 do monegasco tiveram a mesma razão para a desqualificação: a placa do piso dos carros não cumpria os regulamentos técnicos de acordo com o Artigo 3.5.9.

Neste caso, os regulamentos descrevem em duas páginas e em 23 parágrafos como deve ser construída uma placa de chão. O ponto de discórdia no Circuito das Américas, perto de Austin (Texas): A placa deve ter dez milímetros de espessura em toda a superfície (com uma tolerância de 0,2 milímetros) se for nova; um milímetro é considerado uma abrasão aceitável após uma utilização.

No Mercedes e no Ferrari, no entanto, as placas estavam mais desgastadas, o que é uma consequência da pista ondulada e da utilização adicional do carro após a qualificação para o GP em sprint quali e sprint, e depois na corrida.



Uma vez que um carro de corrida de Fórmula 1 em formato sprint é colocado sob as chamadas condições parc fermé após os treinos livres, ou seja, não podem ser mudadas mais peças, a Mercedes e a Ferrari não podiam fazer nada para evitar o desgaste excessivo da placa. A menos que a tivessem mudado - o que teria exigido um arranque a partir das boxes.



De acordo com a FIA, a Mercedes e a Ferrari aceitaram a decisão e não haverá recursos contra ela.



A falha significa que Lando Norris sobe para segundo com a McLaren e Carlos Sainz na Ferrari é agora o terceiro. Atrás deles, Pérez está agora em quarto, Russell em quinto, Gasly em sexto, Stroll em sétimo, Tsunoda em oitavo, Albon da Williams em nono e Logan Sargeant consegue o seu primeiro ponto no Campeonato do Mundo ao excluir Hamilton e Leclerc!





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10