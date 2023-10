Hamilton disqualifié : Doivent accepter la défaite

Grosse déception chez Mercedes ! Quelques heures après le GP des Etats-Unis, le verdict est tombé : la deuxième place de Lewis Hamilton a disparu. Lors du contrôle technique de suivi effectué par la Fédération internationale de l'automobile (FIA), le soubassement de la voiture a été jugé non conforme au règlement.

"Les plaques de fond [...] ne sont pas conformes à l'article 3.5.9 du règlement technique", indiquait le communiqué relatif à la sanction. Il s'agit en l'occurrence de l'épaisseur minimale. Les deux équipes ont invoqué une usure importante comme raison, mais les commissaires de course ont précisé que "la responsabilité incombe au concurrent de s'assurer que la voiture est conforme à tout moment pendant une épreuve".

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré à propos de la disqualification : "En ce qui concerne le résultat de la course et la disqualification, le choix des réglages lors d'un week-end de sprint est toujours un défi lorsque vous n'avez qu'une heure d'essais libres - et encore plus sur un circuit cahoteux comme le COTA et avec un nouveau package".

Mais au final, tout cela n'a pas d'importance, selon l'Autrichien. "D'autres ont bien fait là où nous avons mal fait, et les règles ne laissent aucune marge de manœuvre. Nous devons accepter la défaite, en tirer les leçons et revenir plus forts le week-end prochain".

Andrew Shovlin, ingénieur en chef de l'écurie de Formule 1 de Mercedes : "Malheureusement, c'est l'un des pièges du format sprint, où nous ne disposons que d'une heure d'entraînement avant l'entrée en vigueur des règles du Parc Fermé. Le fait de ne pas avoir effectué de tours avec l'essence de course en FP1, combiné à une piste aussi bosselée et à des portions de circuit sur lesquelles les pilotes doivent rouler pendant le Grand Prix, a contribué à une usure plus importante que prévu. Nous allons en tirer les leçons, mais aussi les aspects positifs de cette expérience".

Pour Hamilton, "c'est évidemment décevant d'être disqualifié après la course, mais cela n'enlève rien aux progrès que nous avons réalisés ce week-end". Le Britannique est passé tout près de la victoire et est donc "positif".

GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10