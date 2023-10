Hamilton squalificato: Deve accettare la sconfitta

Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono stati squalificati dopo il GP degli USA ad Austin. Come reagiscono i responsabili della Mercedes?

Grande delusione in casa Mercedes! Poche ore dopo il GP degli USA era chiaro: il secondo posto di Lewis Hamilton era sfumato. Durante l'ispezione tecnica della FIA, la Federazione Mondiale dell'Automobile, il sottoscocca è risultato non conforme al regolamento.

"I pannelli del pavimento [...] non sono conformi all'articolo 3.5.9 del Regolamento Tecnico", recitava la nota di penalizzazione. Si tratta dello spessore minimo. Entrambi i team hanno addotto come motivo l'elevata usura, ma i commissari di gara hanno chiarito che "la responsabilità è del concorrente che deve garantire che la vettura sia conforme ai regolamenti in ogni momento durante un evento".

Il team boss della Mercedes, Toto Wolff, ha commentato la squalifica: "Per quanto riguarda il risultato della gara e la squalifica, la scelta dell'assetto in un weekend sprint è sempre una sfida quando si ha a disposizione solo un'ora di prove libere - e lo è ancora di più su una pista sconnessa come il COTA e con un nuovo pacchetto".

Alla fine, però, tutto questo non ha avuto importanza, ha detto l'austriaco. "Gli altri hanno fatto bene dove noi abbiamo sbagliato e le regole non lasciano spazio di manovra. Dobbiamo accettare la sconfitta, imparare da essa e tornare più forti il prossimo fine settimana".

Andrew Shovlin, ingegnere capo della scuderia Mercedes di Formula Uno, ha dichiarato: "Purtroppo questa è una delle insidie del formato sprint, dove abbiamo solo un'ora di prove prima che entrino in vigore le regole del parco chiuso. La mancanza di giri di carburante nelle FP1, unita a una pista così accidentata e alle sezioni che i piloti devono percorrere durante il Gran Premio, ha contribuito a un'usura superiore al previsto. Impareremo da questo, ma trarremo anche dei vantaggi da questa esperienza".

Per Hamilton, "ovviamente è deludente essere squalificati dopo la gara, ma questo non sminuisce i progressi che abbiamo fatto questo fine settimana". Il britannico ha mancato di poco la vittoria ed è quindi "di umore positivo".

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10