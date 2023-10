Hamilton desqualificado: Tem de aceitar a derrota

Grande desilusão para a Mercedes! Poucas horas depois do GP dos Estados Unidos, ficou claro: o segundo lugar de Lewis Hamilton tinha desaparecido. Durante a inspeção técnica da FIA, a Federação Mundial do Automóvel, verificou-se que a parte inferior da carroçaria não estava em conformidade com os regulamentos.

"Os painéis do assoalho [...] não estão em conformidade com o Artigo 3.5.9 do Regulamento Técnico", diz o aviso de penalidade. Este artigo diz respeito à espessura mínima. Ambas as equipas citaram o elevado desgaste como a razão, mas os comissários da corrida esclareceram que "a responsabilidade recai sobre o concorrente para garantir que o carro cumpre os regulamentos em todos os momentos durante um evento".

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, sobre a desqualificação: "No que diz respeito ao resultado da corrida e à desqualificação, a escolha da afinação num fim de semana de sprint é sempre um desafio quando só se tem uma hora de treinos livres - e ainda mais numa pista acidentada como COTA e com um novo pacote."

No final, porém, nada disso importou, disse o austríaco. "Outros fizeram bem o que nós fizemos mal e as regras não deixam margem de manobra. Temos de aceitar a derrota, aprender com ela e voltar mais fortes no próximo fim de semana."

Andrew Shovlin, o engenheiro-chefe da equipa de Fórmula 1 da Mercedes, disse: "Infelizmente, esta é uma das armadilhas do formato sprint, onde só temos uma hora de treinos antes das regras do parc fermé entrarem em vigor. A falta de voltas de combustível de corrida no FP1, combinada com uma pista tão acidentada e as secções que os pilotos têm de percorrer durante o Grande Prémio, contribuíram para um desgaste superior ao esperado. Vamos aprender com isso, mas também tirar pontos positivos da experiência".

Para Hamilton, "é obviamente uma desilusão ser desqualificado após a corrida, mas isso não diminui o progresso que fizemos este fim de semana". O britânico perdeu a vitória por pouco e, por isso, está "num estado de espírito positivo".

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10