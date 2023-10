Mick Schumacher sobre el test de los Alpes: "¡Claustrofóbico!"

Mick Schumacher completó la semana pasada la prueba anunciada en el hipercoche Alpine. En el fin de semana de Fórmula 1 en Austin, volvió a la acción como piloto sustituto de Mercedes, y relató la experiencia completamente nueva que vivió en el Alpine.

"Es una sensación completamente diferente. El coche es relativamente grande, relativamente pesado. El habitáculo está completamente cerrado, lo que me resultó un poco claustrofóbico al principio. Pero me acostumbré relativamente rápido. En cuanto a las carreras, es un poco diferente porque compartes el coche. En cierto modo, es emocionante. El coche tiene que durar 24 horas. Es un reto diferente", afirma Schumacher, que probablemente no tendrá un puesto fijo en la categoría reina hasta 2024.

Por eso quiere volver a correr, y el WEC sería una posibilidad". El cambio no fue tan fácil, explicó Schumacher. Según Schumacher, el hecho de que no puedas ver realmente los neumáticos delanteros es especial, por ejemplo.

"Nunca te das cuenta de si el neumático se para o no. Tienes unas lucecitas que te lo indican, pero nada más. Era un poco abstracto sentarse ahí dentro en un cockpit completamente cerrado y no recibir nada de viento. Pero el mayor cambio para mí fue la corriente de aire en la parte trasera. Hay un sistema de refrigeración que insufla aire y al principio no estaba preparado para ello", dijo Schumacher.

La puesta a punto no era óptima. "Teníamos la puesta a punto de Le Mans en una pista en la que la configuración de alta carga aerodinámica está a la orden del día. Por eso parecía lento y muy flojo. Pero, por supuesto, eso también se debe al peso de 1.000 kilos. También tienes control de tracción, que es una experiencia de conducción completamente diferente".

¿Y a dónde vamos ahora? Eso está por ver. El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, había insistido en que las Flechas Plateadas mantendrían a Schumacher como sustituto si eso podía conciliarse con un compromiso con Alpine.

Anunció: Después de dejar Austin, "echaremos otro vistazo a todo y entonces esperamos tener algunas opciones".

GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10