Mick Schumacher sur le test d'Alpine : "Klaustrophobique !"

Mick Schumacher a effectué la semaine dernière le test annoncé dans l'hypercar d'Alpine. Lors du week-end de Formule 1 à Austin, il était à nouveau le pilote de réserve de Mercedes - et il a parlé de la toute nouvelle expérience qu'il a vécue dans la voiture de course d'Alpine.

"C'est une sensation très différente. La voiture est relativement grande, relativement lourde. Le cockpit est complètement fermé, ce qui a donné une impression de claustrophobie au début. Mais je m'y suis habitué assez rapidement. En ce qui concerne la conduite en course, c'est déjà un peu différent, car on partage la voiture. C'est passionnant dans un sens. La voiture doit tenir 24 heures. C'est un autre challenge", a déclaré Schumacher, qui n'obtiendra probablement pas de cockpit de titulaire dans la catégorie reine pour 2024.

C'est pourquoi il veut à tout prix reprendre la course, le WEC serait une possibilité. Le changement n'a pas été si simple, a expliqué Schumacher. Selon Schumacher, le fait que l'on ne voit pas vraiment les pneus avant est par exemple particulier.

"On ne remarque jamais si le pneu s'arrête ou non. On a des petites lumières qui l'indiquent, mais rien d'autre. C'était un peu abstrait de s'asseoir là dans un cockpit complètement fermé et de ne pas prendre le vent. Mais le plus grand changement pour moi a été le courant d'air dans le dos. Il y a un système de refroidissement qui souffle de l'air à l'intérieur et je n'étais pas vraiment préparé à cela au début", a déclaré Schumacher.

La configuration n'était pas optimale, a-t-il ajouté. "Nous avons eu la configuration du Mans sur un circuit où la configuration haute résistance est de rigueur. C'est pour cela qu'elle était lente et très lente. Mais c'est aussi dû au poids de 1000 kilos. On a aussi le contrôle de traction, ce qui est encore une toute autre sensation de conduite".

Et que va-t-il se passer maintenant ? Cela reste à voir. Le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, avait souligné que les Flèches d'argent garderaient Schumacher comme remplaçant, si cela était compatible avec un engagement chez Alpine.

Il a annoncé : Après le départ d'Austin, "nous regarderons à nouveau tout cela et nous aurons, je l'espère, quelques options".

GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10