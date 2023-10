Mick Schumacher sul test alpino: "Claustrofobico!".

Mick Schumacher ha completato l'annunciato test sulla hypercar Alpine la scorsa settimana. Durante il weekend di Formula 1 ad Austin, è tornato in azione come pilota sostituto della Mercedes e ha raccontato l'esperienza completamente nuova che ha vissuto a bordo della Alpine.

"È una sensazione completamente diversa. La macchina è relativamente grande e pesante. L'abitacolo è completamente chiuso e all'inizio mi sentivo un po' claustrofobico. Ma mi sono abituato relativamente in fretta. In termini di gara, è un po' diverso perché si condivide l'auto. In un certo senso è emozionante. La macchina deve durare 24 ore. È una sfida diversa", ha detto Schumacher, che probabilmente non avrà un posto fisso nella classe regina per il 2024.

Per questo vuole assolutamente tornare a correre, e il WEC sarebbe una possibilità. Il passaggio non è stato così semplice, ha spiegato Schumacher. Secondo Schumacher, il fatto che non si possano vedere realmente gli pneumatici anteriori è particolare, ad esempio.

"Non si nota mai se il pneumatico si ferma o meno. Ci sono delle piccole luci che lo indicano, ma nient'altro. È stato un po' astratto sedersi lì dentro in un abitacolo completamente chiuso e non sentire il vento. Ma il cambiamento più grande per me è stata la corrente d'aria nella parte posteriore. C'è un sistema di raffreddamento che soffia aria e all'inizio non ero preparato a questo", ha detto Schumacher.

L'assetto non era ottimale, ha aggiunto. "Avevamo l'assetto di Le Mans su una pista dove l'assetto ad alta deportanza è all'ordine del giorno. Ecco perché la sensazione è stata di lentezza. Ma naturalmente questo dipende anche dal peso di 1000 kg. C'è anche il controllo di trazione, che è un'esperienza di guida completamente diversa".

E dove andremo a finire? Questo è ancora da vedere. Il team boss della Mercedes, Toto Wolff, aveva sottolineato che le Frecce d'Argento avrebbero tenuto Schumacher come sostituto se ciò fosse stato conciliabile con un impegno Alpine.

Ha annunciato: Dopo aver lasciato Austin, "daremo un'altra occhiata a tutto e speriamo di avere qualche opzione".

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10