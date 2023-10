Mick Schumacher sobre o teste nos Alpes: "Claustrofóbico!

Mick Schumacher está a avaliar as suas opções para 2024. Mais recentemente, completou um teste no hipercarro da Alpine. Ele relatou-o em Austin.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Mick Schumacher completou o teste anunciado no hipercarro Alpine na semana passada. No fim de semana de Fórmula 1 em Austin, ele voltou à ação como piloto substituto da Mercedes - e relatou a experiência completamente nova que teve no Alpine racer.

"É uma sensação completamente diferente. O carro é relativamente grande, relativamente pesado. O cockpit é completamente fechado, o que me fez sentir um pouco claustrofóbico no início. Mas habituei-me relativamente depressa. Em termos de corrida, é um pouco diferente porque partilhamos o carro. De certa forma, isso é emocionante. O carro tem de durar 24 horas. É um desafio diferente", disse Schumacher, que provavelmente não terá um cockpit regular na categoria rainha em 2024.

É por isso que ele quer definitivamente voltar a correr, e o WEC seria uma possibilidade. A mudança não foi assim tão fácil, explicou Schumacher. De acordo com Schumacher, o facto de não se conseguir ver os pneus da frente é especial, por exemplo.

"Nunca se nota se o pneu pára ou não. Há pequenas luzes que indicam isso, mas nada mais. Foi um pouco abstrato estar ali sentado num cockpit completamente fechado e não apanhar vento. Mas a maior mudança para mim foi a corrente de ar na parte de trás. Há um sistema de arrefecimento que sopra ar e eu não estava realmente preparado para isso no início", disse Schumacher.

A configuração não era a melhor, disse ele. "Tínhamos a configuração de Le Mans numa pista onde a configuração de alta força descendente está na ordem do dia. É por isso que me senti lento e muito lento. Mas é claro que isso também se deve ao peso de 1000 kg. Também temos o controlo de tração, o que é uma experiência de condução completamente diferente".

E para onde é que vamos a partir daqui? Isso ainda está para ser visto. O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, sublinhou que os Flechas de Prata manteriam Schumacher como substituto se isso pudesse ser conciliado com um compromisso da Alpine.

Ele anunciou: Depois de sair de Austin, "vamos analisar tudo de novo e esperamos ter algumas opções".

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10