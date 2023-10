Nico Hülkenberg (Haas): "Ha pagato il prezzo".

Le aspettative erano alte per Nico Hülkenberg e la Haas prima del GP degli USA. Per la gara di casa, infatti, la scuderia statunitense aveva apportato un importante aggiornamento alla griglia di partenza.

Ma nonostante il miglioramento della vettura (sidepods, copertura del motore, sottoscocca), non è stato possibile fare molto nel weekend sprint, motivo per cui sono state apportate modifiche all'ala posteriore prima della gara di domenica.

Il risultato: Hülkenberg è partito dalla corsia dei box. Ma non è stato possibile ottenere più dell'undicesimo posto. Ancora una volta niente punti per la Haas. Poiché Yuki Tsunoda ha ottenuto punti con l'AlphaTauri, la Haas si trova a soli due punti dall'ultimo posto nel Campionato Costruttori.

Tuttavia, la vettura si è sentita meglio domenica, ha confermato il tedesco. "Sicuramente le prestazioni relative erano più promettenti rispetto al sabato", ha detto Hülkenberg a Sky.

"Ma ovviamente abbiamo pagato il prezzo di dover partire dalle retrovie. Avremmo potuto lottare per i punti, Tsunoda aveva solo dieci secondi di vantaggio su di me. Questo è positivo. Ma allo stesso tempo è stato molto difficile, è stato necessario gestire molto le gomme. Ma è stato così per tutti i piloti, tutti hanno lottato", ha detto Hülkenberg.

È stato un Gran Premio difficile, ha ammesso Hülkenberg, "ma ora abbiamo molti dati, molto da analizzare e da imparare. I cambiamenti hanno dato i loro frutti. In vista del Messico, speriamo di poterle ottimizzare e trarne vantaggio".

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10