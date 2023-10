Nico Hülkenberg (Haas): "Pagou o preço".

A Haas tinha trazido uma grande atualização para a grelha em Austin. No final, porém, Nico Hülkenberg ficou apenas com uma conversão e o décimo primeiro lugar.

As expectativas eram elevadas para Nico Hülkenberg e para a Haas antes do GP dos EUA. A equipa de corrida americana tinha trazido uma grande atualização para a grelha de partida da corrida em casa.

Mas apesar do carro melhorado (sidepods, cobertura do motor, parte inferior da carroçaria), não foi possível fazer muito no fim de semana de sprint, razão pela qual foram feitas modificações na asa traseira antes da corrida de domingo.

Resultado: Hülkenberg arrancou das boxes. Mas não foi possível obter mais do que o décimo primeiro lugar. Mais uma vez sem pontos para a Haas. Desde que Yuki Tsunoda marcou pontos no AlphaTauri, a Haas está apenas dois pontos à frente do último lugar no Campeonato de Construtores.

No entanto, o carro estava melhor no domingo, confirmou o alemão. "Definitivamente, o desempenho relativo também foi mais promissor do que no sábado", disse Hülkenberg à Sky.

"Mas é claro que pagámos o preço de ter de partir de trás. Poderíamos ter lutado pelos pontos, Tsunoda estava apenas dez segundos à minha frente. Isso é positivo. Mas, ao mesmo tempo, foi muito difícil, foi necessário gerir muito os pneus. Mas foi o caso de todos os pilotos, todos estavam a lutar", disse Hülkenberg.

Foi um Grande Prémio difícil, admitiu Hülkenberg, "mas agora temos muitos dados, muito para analisar, para aprender. As mudanças valeram a pena. Para o México, espero que possamos otimizar e tirar partido disso."

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10