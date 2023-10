Pérez : Après la crise, enfin une tendance à la hausse ?

Sergio Pérez peut-il encore s'en sortir ? Le Mexicain, très critiqué, a terminé quatrième du GP des Etats-Unis, favorisé par la disqualification de Lewis Hamilton. Les responsables de Red Bull Racing l'ont félicité pour cela.

"Il a fait une course correcte. Il a fait de bons progrès", a déclaré le chef d'équipe Christian Horner.

"Sa course a été sans faute et sa performance globale était bonne et satisfaisante", a déclaré le conseiller en sport automobile de Red Bull, le Dr Helmut Marko.

"Depuis la neuvième place sur la grille, il a fait le maximum. Sur le medium, il a réalisé les mêmes temps au tour que Max (Verstappen)", a poursuivi Marko. "Une nette tendance à la hausse chez Checo".

C'est d'autant plus nécessaire que Pérez est clairement dans l'ombre de son coéquipier RBR Max Verstappen cette saison. Pérez a déjà été contesté à plusieurs reprises, mais les responsables le soutiennent encore. Son contrat court encore jusqu'à la fin 2024.

"Nous pouvons désormais attendre de lui de meilleures performances à l'avenir. Normalement, les pilotes passent un jour par semaine dans le simulateur, mais il a demandé de lui-même à pouvoir passer trois jours dans le simulateur avant de venir ici", a révélé l'Autrichien : "Cela montre qu'il est sérieux quant à son désir de redevenir compétitif", a déclaré Marko.

Pérez lui-même est optimiste quant à sa capacité à faire un nouveau pas en avant le week-end prochain. Un grand soutien lui est assuré, car la Formule 1 fait étape au Mexique.

"Parfois, notre vitesse était très bonne, parfois elle nous faisait défaut", a déclaré Pérez. "Mais nous savons ce que nous avons fait de mal, alors je suis très optimiste pour le Mexique".

GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10