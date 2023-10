Pérez: Dopo la crisi, finalmente una tendenza alla crescita?

Sergio Pérez ha potuto festeggiare un piccolo traguardo al GP degli USA ad Austin. Riuscirà il messicano a difendere il suo posto per il 2024? La tendenza al rialzo potrebbe aiutarlo.

Riuscirà Sergio Pérez a riprendersi? Il messicano, che è stato pesantemente criticato, è arrivato quarto al GP degli Stati Uniti, aiutato dalla squalifica di Lewis Hamilton. I responsabili della Red Bull Racing lo hanno elogiato.

"Ha fatto una gara discreta. Ha fatto dei buoni progressi", ha dichiarato il boss del team Christian Horner.

"La sua gara è stata impeccabile e la sua prestazione complessiva è stata buona e soddisfacente", ha detto il dottor Helmut Marko, consigliere della Red Bull per il motorsport.

"Partendo dalla nona posizione in griglia ha ottenuto il massimo. Sulle medie ha fatto gli stessi tempi di Max (Verstappen)", ha continuato Marko. "Una chiara tendenza alla crescita per Checo".

E ne ha un gran bisogno, perché Pérez è stato chiaramente messo in ombra dal suo compagno di squadra della RBR Max Verstappen in questa stagione. Pérez è già stato chiamato in causa più volte, ma i responsabili continuano a sostenerlo. Il suo contratto è valido fino alla fine del 2024.

"Ora possiamo aspettarci prestazioni migliori da lui in futuro. Di solito i piloti passano un giorno alla settimana al simulatore, ma lui ha chiesto di sua spontanea volontà di passare tre giorni al simulatore prima di venire qui", ha rivelato l'austriaco: "Questo dimostra che è seriamente intenzionato a tornare competitivo", ha detto Marko.

Lo stesso Pérez è ottimista sulla possibilità di fare un altro passo avanti il prossimo fine settimana. Gli è stato assicurato un grande sostegno quando la Formula 1 farà tappa in Messico.

"A volte la nostra velocità era molto buona, altre volte ci mancava", ha detto Pérez. "Ma sappiamo cosa abbiamo sbagliato, quindi sono molto ottimista per il Messico".

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10