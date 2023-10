Pérez: Depois da crise, finalmente uma tendência ascendente?

Sergio Pérez pôde celebrar uma pequena sensação de conquista no GP dos EUA em Austin. Poderá o mexicano defender o seu lugar para 2024? A tendência ascendente pode ajudar.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Será que Sergio Pérez vai conseguir fazer o seu trabalho? O mexicano, que tem sido muito criticado, terminou em quarto lugar no GP dos EUA, ajudado pela desqualificação de Lewis Hamilton. Os responsáveis da Red Bull Racing elogiaram-no.

"Ele fez uma corrida decente. Fez bons progressos", disse o chefe de equipa Christian Horner.

"A corrida dele foi impecável e o seu desempenho geral foi bom e satisfatório", disse o conselheiro de desporto motorizado da Red Bull, Dr. Helmut Marko.

"A partir do nono lugar da grelha ele tirou o máximo partido da corrida. Na média, ele fez os mesmos tempos de volta que Max (Verstappen)", continuou Marko. "Uma clara tendência ascendente para Checo."

E isso é extremamente necessário, porque Pérez foi claramente ofuscado por seu companheiro de equipe RBR Max Verstappen nesta temporada. Pérez já foi criticado algumas vezes, mas os responsáveis continuam a apoiá-lo. O seu contrato vai até ao final de 2024.

"Agora podemos esperar melhores desempenhos dele no futuro. Normalmente, os pilotos passam um dia por semana no simulador, mas ele pediu por sua própria iniciativa para passar três dias no simulador antes de vir para cá", revelou o austríaco: "Isso mostra que ele está a falar a sério sobre voltar a ser competitivo", disse Marko.

O próprio Pérez está otimista quanto a dar mais um passo em frente no próximo fim de semana. Ele tem a garantia de um grande apoio quando a Fórmula 1 fizer uma paragem no México.

"Por vezes a nossa velocidade era muito boa, outras vezes faltava-nos", disse Pérez. "Mas sabemos o que fizemos de errado, por isso estou muito otimista para o México."

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10