Max Verstappen: Abucheos tras la victoria Ironía y vergüenza

Dos cosas dominaron los titulares tras el GP de Estados Unidos: Los silbidos contra Max Verstappen en la ceremonia del podio y la posterior descalificación de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

El comportamiento de algunos aficionados, en particular, suscitó críticas. "Fue irónico que Max Verstappen fuera recibido con abucheos cuando subió al podio en esta carrera de todas las carreras en medio de una temporada excepcional. Fue una pena porque no se lo merecía. Ganó su carrera número 50 bajo una presión que aún no había experimentado este año", escribió The Guardian.

INGLATERRA

Guardian: "Fue irónico que Max Verstappen fuera recibido con abucheos cuando subió al podio en esta carrera, de todas las carreras, en medio de una temporada excepcional. Fue una pena porque no se lo merecía. Ganó su carrera número 50 bajo una presión que aún no había experimentado este año.

Telegraph: Lewis Hamilton descalificado. Para el siete veces campeón del mundo británico, fue la carrera más competida de la temporada, y una que cree que debería haber ganado si Mercedes no hubiera estropeado su estrategia.

Mirror: Lewis Hamilton es despojado del podio por su Mercedes ilegal. Max Verstappen es fuertemente abucheado.

Sun: ¡Lew la ha cagado! Lewis Hamilton es sensacionalmente descalificado del Gran Premio de Estados Unidos porque su coche no pasa la revisión en una gran polémica.

FRANCIA

L'Equipe: Verstappen, 15º real Como tricampeón del mundo, es el hombre que gana (casi) todos los domingos. Incluso cuando sale desde más atrás.

ITALIA

Gazzetta dello Sport: Por una vez, Verstappen no conduce solo, sino con los rivales y se divierte haciéndolo. Muchos elogios para Lewis Hamilton, que vuelve a demostrar que es un gran piloto.

Corriere dello Sport: 50 veces Verstappen. El holandés es realmente invencible. Red Bull no dominó la carrera y sufrió por problemas con los frenos, pero Verstappen aguantó el tipo ante un sólido equipo Mercedes y McLaren.

Tuttosport: Verstappen celebra un nuevo éxito sin muchos problemas. En los compases finales, Charles Leclerc se desploma. Otra decepción para él.

La Repubblica: En la carrera de Estados Unidos, Verstappen también necesita paciencia y resistencia para salir victorioso del caluroso y ventoso Austin Rodeo.

Corriere della Sera: La gran oportunidad de Leclerc no dura ni 100 metros. Mientras que Verstappen necesita media carrera para recuperar el liderato de la carrera y asegurar su 50ª victoria en su carrera. La victoria no es tan fácil de conseguir como la última vez.

PAÍSES BAJOS

De Telegraaf: Max Verstappen se convierte en el gran hombre en el Estado de la Estrella Solitaria a pesar de los problemas.

AD.nl: La 15ª victoria este año y la 50ª de su carrera subrayan que Max Verstappen estará en las clasificaciones perpetuas durante mucho tiempo.

GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10