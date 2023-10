Max Verstappen a été victime : Des huées après la victoire Ironie et honte

Après le GP des États-Unis, deux choses ont fait la une des journaux : Les sifflets contre Max Verstappen lors de la cérémonie de remise des prix et la disqualification ultérieure de Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

C'est surtout le comportement de certains fans qui a suscité des critiques. "C'était ironique que Max Verstappen soit accueilli par des huées lorsqu'il est monté sur le podium, précisément lors de cette course, au milieu d'une saison exceptionnelle. C'était une honte, car il ne le méritait pas. Il a remporté sa 50e course sous une pression inédite cette année", a écrit le Guardian.

ENGLANDE

Guardian : "Il était ironique que Max Verstappen soit accueilli par des huées lorsqu'il est monté sur le podium, précisément lors de cette course, au milieu d'une saison exceptionnelle. C'était une honte, car il ne l'avait pas mérité. Il a remporté sa 50e course sous une pression inédite cette année.

Le Telegraph : Lewis Hamilton est disqualifié. Pour le septuple champion du monde britannique, il s'agissait de la course la plus disputée de la saison - et d'une course qu'il aurait dû gagner, selon lui, si Mercedes n'avait pas bâclé sa stratégie.

Mirror : Lewis Hamilton se voit retirer le podium à cause de sa Mercedes illégale. Max Verstappen est copieusement hué.

Sun : Lew blew it ! Lewis Hamilton est disqualifié de manière sensationnelle du Grand Prix des Etats-Unis parce que sa voiture ne passe pas le contrôle de suivi dans une grande controverse.

FRANCE

L'Equipe : Verstappen, royal 15. Trois fois champion du monde, il est l'homme qui gagne (presque) tous les dimanches. Même s'il part de plus loin.

ITALIE

Gazzetta dello Sport : Pour une fois, Verstappen ne roule pas seul, mais avec ses adversaires, et il s'amuse. Beaucoup d'éloges pour Lewis Hamilton, qui se révèle une fois de plus un grand pilote.

Corriere dello Sport : 50 fois Verstappen. Le Néerlandais est vraiment invincible. Red Bull n'a certes pas dominé la course et a souffert en raison de problèmes de freins, mais Verstappen a tenu tête à une solide équipe Mercedes et à McLaren.

Tuttosport : Verstappen célèbre un nouveau succès sans grande difficulté. Dans les derniers instants, Charles Leclerc s'effondre. Encore une déception pour lui.

La Repubblica : Lors de la course aux Etats-Unis, Verstappen devra également faire preuve de patience et de résistance pour prendre le dessus dans le rodéo chaud et venteux d'Austin.

Corriere della Sera : La grande chance de Leclerc ne dure même pas 100 mètres. Alors que Verstappen a besoin d'une demi-course pour reprendre la tête de la course et s'assurer la 50e victoire de sa carrière. La victoire n'est pas aussi facilement acquise que la dernière fois.

PAYS-BAS

De Telegraaf : Malgré des problèmes, Max Verstappen devient le grand homme du Lone Star State.

AD.nl : La 15e victoire de l'année et la 50e de sa carrière soulignent que Max Verstappen figurera pour longtemps dans les palmarès éternels.

GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10