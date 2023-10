Max Verstappen: Fischi dopo la vittoria Ironia e vergogna

Due cose hanno dominato i titoli dei giornali dopo il GP degli USA: I fischi contro Max Verstappen durante la cerimonia del podio e la successiva squalifica di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Il comportamento di alcuni tifosi, in particolare, ha suscitato critiche. "È stato ironico che Max Verstappen sia stato accolto da fischi quando è salito sul podio di questa gara tra tutte le gare, nel bel mezzo di una stagione eccezionale. È stato un peccato perché non se lo meritava. Ha vinto la sua 50esima gara sotto una pressione non ancora sperimentata quest'anno", ha scritto il Guardian.

INGHILTERRA

Telegraph: Lewis Hamilton squalificato. Per il sette volte campione del mondo britannico, si è trattato della gara più competitiva della stagione, che avrebbe dovuto vincere se la Mercedes non avesse sbagliato la sua strategia.

Mirror: Lewis Hamilton viene privato del podio per la sua Mercedes illegale. Max Verstappen viene sonoramente fischiato.

Sun: Lew ha sbagliato! Lewis Hamilton è stato clamorosamente squalificato dal Gran Premio degli Stati Uniti perché la sua auto non ha superato la ricontrollo in una grande polemica.

FRANCIA

L'Equipe: Verstappen, 15° reale Come tre volte campione del mondo, è l'uomo che vince (quasi) ogni domenica. Anche quando parte da più indietro.

ITALIA

Gazzetta dello Sport: Per una volta, Verstappen non guida da solo, ma con gli avversari e si diverte a farlo. Tanti elogi per Lewis Hamilton, che si dimostra ancora una volta un grande pilota.

Corriere dello Sport: 50 volte Verstappen. L'olandese è davvero invincibile. La Red Bull non ha dominato la gara e ha sofferto per problemi ai freni, ma Verstappen ha tenuto testa a una solida squadra Mercedes e alla McLaren.

Tuttosport: Verstappen festeggia un nuovo successo senza troppi problemi. Nelle fasi finali, Charles Leclerc crolla. Un'altra delusione per lui.

La Repubblica: Anche nella gara negli USA, Verstappen ha bisogno di pazienza e di resilienza per imporsi al Rodeo di Austin, caldo e ventoso.

Corriere della Sera: La grande occasione di Leclerc non dura nemmeno 100 metri. Mentre Verstappen ha bisogno di mezza gara per riconquistare la testa della corsa e assicurarsi la 50esima vittoria in carriera. La vittoria non è così facile come l'ultima volta.

PAESI BASSI

De Telegraaf: Max Verstappen diventa il grande uomo nel Lone Star State nonostante i problemi.

AD.nl: La 15ª vittoria di quest'anno e la 50ª della sua carriera sottolineano che Max Verstappen rimarrà a lungo nelle classifiche perpetue.

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10