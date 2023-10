Max Verstappen: Vaias após a vitória Ironia e vergonha

Duas coisas dominaram as manchetes após o GP dos EUA: Os assobios contra Max Verstappen na cerimónia do pódio e a subsequente desqualificação de Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

O comportamento de alguns fãs, em particular, foi alvo de críticas. "Foi irónico que Max Verstappen tenha sido recebido com vaias quando subiu ao pódio nesta corrida de todas as corridas, no meio de uma época extraordinária. Foi uma pena porque ele não o merecia. Ganhou a sua 50ª corrida sob uma pressão que ainda não tinha experimentado este ano", escreveu o Guardian.

INGLATERRA

Telegraph: Lewis Hamilton desclassificado. Para o sete vezes campeão do mundo britânico, foi a corrida mais competitiva da temporada - e uma que ele acredita que deveria ter vencido se a Mercedes não tivesse errado sua estratégia.

Mirror: Lewis Hamilton é destituído do pódio devido ao seu Mercedes ilegal. Max Verstappen é fortemente vaiado.

Sun: Lew estragou tudo! Lewis Hamilton é sensacionalmente desqualificado do Grande Prémio dos Estados Unidos porque o seu carro não passou na nova verificação, numa grande controvérsia.

FRANÇA

L'Equipe: Verstappen, 15º real Como tricampeão mundial, ele é o homem que vence (quase) todos os domingos. Mesmo quando começa mais atrás.

ITÁLIA

Gazzetta dello Sport: Por uma vez, Verstappen não conduz sozinho, mas com os adversários e diverte-se a fazê-lo. Muitos elogios para Lewis Hamilton, que mais uma vez prova ser um grande piloto.

Corriere dello Sport: 50 vezes Verstappen. O holandês é realmente invencível. A Red Bull não dominou a corrida e sofreu devido a problemas com os travões, mas Verstappen aguentou-se contra uma sólida equipa da Mercedes e a McLaren.

Tuttosport: Verstappen comemora novo sucesso sem grandes problemas. Na fase final, Charles Leclerc cai. Mais uma desilusão para ele.

La Repubblica: Na corrida nos EUA, Verstappen também precisa de paciência e resiliência para sair por cima no quente e ventoso Austin Rodeo.

Corriere della Sera: A grande chance de Leclerc não dura nem 100 metros. Enquanto Verstappen precisa de meia corrida para recuperar a liderança da corrida e garantir sua 50ª vitória na carreira. A vitória não é tão fácil de conquistar como da última vez.

PAÍSES BAIXOS

De Telegraaf: Max Verstappen torna-se o grande homem no Lone Star State, apesar dos problemas.

AD.nl: A 15ª vitória deste ano e a 50ª da sua carreira sublinham que Max Verstappen vai estar nas tabelas de classificação perpétuas durante muito tempo.

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10