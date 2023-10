F1 Academy: Marta García es la primera ganadora del título

La alemana Carrie Schreiner (ART) no sumó ningún punto en Austin y terminó la temporada en undécima posición en la recién fundada serie de carreras femeninas. Pudo celebrar una victoria en Zandvoort.

La F1 Academy, sucesora de las W-Series, ofrece a las pilotos de carreras una nueva plataforma para demostrar sus habilidades y dar el salto a la Fórmula 1.

Bianca Bustamante, piloto de la F1 Academy, fue noticia recientemente cuando se convirtió en la primera mujer en unirse al programa de desarrollo de pilotos de McLaren durante el GP de Estados Unidos. Es probable que la actuación de García y su título hayan causado impresión.

"Me siento muy bien, increíble. Cuando gané, cuando crucé la bandera a cuadros, todavía no lo sentía, ¡no sé por qué! Pero después, en la vuelta de salida, me emocioné un poco y pensé en todo el trabajo duro que hemos hecho con el equipo este año. Por supuesto, es fantástico ganar el título, ser el primer campeón de la F1 Academy, es una gran sensación", dijo García.

La próxima temporada, la serie de carreras se disputará en circuitos de Fórmula Uno de Arabia Saudí, Miami, España, Países Bajos, Singapur, Qatar y Abu Dhabi. García llegará a la carrera como vigente campeón. Las carreras se retransmitirán en directo por televisión, en Alemania en el canal de pago Sky.

Además, diez pilotos seleccionadas de la F1 Academy recibirán en el futuro apoyo de los equipos de Fórmula 1 actualmente en activo, lo que debería impulsar sus perspectivas profesionales.

"Es genial que la F1 Academy corra ahora siempre junto con la Fórmula 1 y que todo se pueda ver en directo por televisión. Eso dará a las mujeres en el automovilismo otro gran impulso", dijo Schreiner.

GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10