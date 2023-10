F1 Academy: Marta Garcia è la prima vincitrice del titolo

La tedesca Carrie Schreiner (ART) non ha ottenuto punti ad Austin e ha concluso la stagione all'undicesimo posto nella neonata serie di gare femminili. Ha potuto festeggiare una vittoria in gara a Zandvoort.

La F1 Academy, che succede alla W-Series, offre alle donne pilota una nuova piattaforma per dimostrare le proprie capacità e fare il salto in Formula 1.

Bianca Bustamante, una pilota della F1 Academy, ha fatto notizia di recente quando, durante il GP degli Stati Uniti, è diventata la prima donna a partecipare al programma di sviluppo piloti della McLaren. È probabile che la prestazione di Garcia e il suo titolo abbiano fatto colpo.

"Mi sento davvero bene, incredibile. Quando ho vinto, quando ho attraversato la bandiera a scacchi, non lo sentivo ancora, non so perché! Ma dopo, durante il giro di ricognizione, mi sono commosso e ho pensato a tutto il duro lavoro che abbiamo fatto quest'anno con la squadra. Naturalmente è fantastico vincere il titolo, essere il primo campione della F1 Academy, è una sensazione fantastica", ha detto Garcia.

Nella prossima stagione, la serie di gare si svolgerà nei circuiti di Formula Uno di Arabia Saudita, Miami, Spagna, Paesi Bassi, Singapore, Qatar e Abu Dhabi. Garcia parteciperà alla gara come campione in carica. Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva, in Germania sul canale a pagamento Sky.

Inoltre, dieci donne pilota selezionate dalla F1 Academy riceveranno in futuro il supporto dei team di Formula 1 attualmente in attività, il che dovrebbe favorire le loro prospettive di carriera.

"È fantastico che la F1 Academy ora corra sempre insieme alla Formula 1 e che tutto possa essere visto in diretta TV. Questo darà alle donne nel motorsport un'altra grande spinta", ha detto Schreiner.

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10