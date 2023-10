F1 Academy: Marta Garcia é a primeira vencedora do título



por Andreas Reiners - Automatic translation from German

LAT

Marta Garcia é a primeira vencedora da F1 Academy. No programa de apoio do Grande Prémio de Fórmula 1 em Austin, a jovem de 23 anos festejou a sua sétima vitória da época e a conquista do título.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.