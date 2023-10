Vasseur sobre las críticas a Leclerc: No fue una buena elección

Charles Leclerc estaba completamente harto después del GP de Estados Unidos. Y eso incluso antes de que se supiera que había sido descalificado porque la placa del suelo no cumplía el reglamento. Sólo había terminado sexto y se había quejado varias veces durante la carrera.

Al monegasco le había molestado la estrategia de Ferrari. "Fue una estrategia equivocada. Una estrategia a una sola parada en una carrera como ésta no era la correcta. Por alguna razón nuestros números decían que una estrategia a una parada debería estar mucho más cerca de una estrategia a dos paradas y obviamente no fue así. Qué pena".

Leclerc continuó: "No entiendo por qué nuestros números pueden crear una imagen tan equivocada ahí. Tenemos que analizarlo. Si salgo desde la pole y al final Carlos está diez segundos por delante de mí, entonces algo no puede estar bien".

Mirando la temporada en su conjunto, ha habido carreras buenas, dijo Leclerc, "otras carreras en las que no tomamos las mejores decisiones. Si no tienes ritmo en el coche, cualquier decisión es mala porque entonces eres más lento. Después eres más inteligente. Fue sin duda una de esas carreras en las que la estrategia no fue la correcta".

¿Qué dice el jefe del equipo, Freed Vasseur, sobre las críticas a su máxima estrella? "No sé si se quejaba por qué, porque él lo sabe. La situación es que la estrategia al final de la carrera no fue buena. No hicimos una buena elección. Pero así es la vida", dijo Vasseur en Sky, hablando también antes de que se determinara la descalificación.

También explicó cómo surgió la estrategia. "Porque el desgaste del coche de Charles era muy bueno al principio. Esperábamos que pudiera conducir más tiempo. Luego comprendimos que el plan no era bueno. Cometimos un error".

GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10