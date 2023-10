Vasseur sur les critiques de Leclerc : "Pas un bon choix

Charles Leclerc était complètement sonné après le GP des Etats-Unis. Et ce, avant même que l'on sache qu'il avait été disqualifié parce que la plaque de fond ne correspondait pas au règlement. Il n'avait terminé que sixième et s'était plaint à plusieurs reprises pendant la course.

Le Monégasque avait été agacé par la stratégie de Ferrari. "Ce n'était pas la bonne stratégie. Une stratégie à un seul arrêt dans une telle course n'était pas la bonne. Pour une raison ou une autre, nos chiffres disaient qu'un seul arrêt devait être beaucoup plus proche d'un double arrêt, et il est clair que cela ne s'est pas produit. C'est dommage !"

Leclerc poursuit : "Je ne comprends pas pourquoi nos chiffres peuvent donner une image aussi fausse. Il faut absolument que nous regardions cela. Si je pars de la pole et qu'à la fin Carlos est dix secondes devant moi, il y a tout simplement quelque chose qui ne va pas".

Si l'on regarde l'ensemble de la saison, il y a eu de bonnes courses, selon Leclerc, "d'autres courses où nous n'avons pas pris les meilleures décisions. Quand on n'a pas le rythme dans la voiture, tous les choix sont mauvais, car on est alors plus lent. Après, on est plus intelligent. C'était définitivement une de ces courses où la stratégie n'était pas bonne".

Que pense le chef d'équipe Freed Vasseur des critiques de sa star ? "Je ne suis pas sûr qu'il se soit plaint du pourquoi, car il le sait. La situation, c'est que la stratégie en fin de course n'était pas bonne. Nous n'avons pas fait le bon choix. Mais c'est la vie", a déclaré Vasseur sur Sky, s'exprimant lui aussi avant que la disqualification ne soit prononcée.

Il a également expliqué comment la stratégie avait été adoptée. "Parce que l'usure de la voiture de Charles était très bonne au début. Nous nous attendions à ce qu'il puisse rouler plus longtemps. Puis nous avons compris que le plan n'était pas bon. Nous avons fait une erreur".

GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10