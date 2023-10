Vasseur sulle critiche a Leclerc: "Non è stata fatta una buona scelta".

Anche prima che la squalifica di Charles Leclerc fosse certa, c'erano segnali di un battibecco in Ferrari sulla strategia giusta. Il capo del team Fred Vasseur ha reagito in modo un po' stizzito alle critiche di Leclerc.

Charles Leclerc era completamente stufo dopo il GP degli USA. E questo prima ancora che fosse chiaro che era stato squalificato perché la piastra non era conforme al regolamento. Era arrivato solo sesto e si era lamentato più volte durante la gara.

Il monegasco era stato infastidito dalla strategia della Ferrari. "È stata una strategia sbagliata. Una strategia a una sola sosta in una gara come quella non era il modo giusto di procedere. Per qualche motivo i nostri numeri dicevano che una sosta unica avrebbe dovuto essere molto più vicina a una sosta doppia e ovviamente non è stato così. Che peccato!".

Leclerc ha continuato: "Non capisco perché i nostri numeri possano creare un quadro così sbagliato. Dobbiamo davvero rivedere la situazione. Se parto dalla pole e alla fine Carlos mi precede di dieci secondi, allora c'è qualcosa che non va".

Guardando alla stagione nel suo complesso, ci sono state gare positive, ha detto Leclerc, "ma anche gare in cui non abbiamo preso le decisioni migliori. Se non hai il ritmo della macchina, ogni scelta è sbagliata perché sei più lento. Poi si è più intelligenti. È stata sicuramente una di quelle gare in cui la strategia non era quella giusta".

Cosa dice il boss del team Freed Vasseur delle critiche rivolte alla sua stella di punta? "Non sono sicuro che si sia lamentato del perché, perché lui lo sa. La situazione è che la strategia alla fine della gara non era buona. Non abbiamo fatto una buona scelta. Ma questa è la vita", ha detto Vasseur a Sky, parlando anche prima che venisse decisa la squalifica.

Ha anche spiegato come è nata la strategia. "Perché l'usura della vettura di Charles era molto buona all'inizio. Ci aspettavamo che potesse guidare più a lungo. Poi abbiamo capito che il piano non era buono. Abbiamo commesso un errore".

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10