Vasseur sobre as críticas a Leclerc: "Não foi feita uma boa escolha

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Charles Leclerc estava completamente farto depois do GP dos EUA. E isto ainda antes de se saber que tinha sido desclassificado porque a placa de proteção do piso não cumpria os regulamentos. Leclerc terminou apenas em sexto lugar e reclamou várias vezes durante a corrida.

O monegasco ficou irritado com a estratégia da Ferrari. "Foi uma estratégia errada. Uma estratégia de uma paragem numa corrida como aquela não era a melhor forma de agir. Por alguma razão, os nossos números diziam que um piloto com uma paragem deveria estar muito mais próximo de um piloto com duas paragens e, obviamente, isso não aconteceu. É uma pena!

Leclerc continuou: "Não percebo porque é que os nossos números podem criar uma imagem tão errada. Precisamos mesmo de ver isso. Se eu começar da pole e no final o Carlos estiver dez segundos à minha frente, então alguma coisa não pode estar certa."

Olhando para a temporada como um todo, houve boas corridas, disse Leclerc, "outras corridas em que não tomámos as melhores decisões. Se não tivermos ritmo no carro, todas as escolhas são más porque ficamos mais lentos. Depois, somos mais inteligentes. Foi sem dúvida uma daquelas corridas em que a estratégia não foi a correcta."

O que diz o chefe de equipa Freed Vasseur sobre as críticas à sua estrela de topo? "Não tenho a certeza se ele se estava a queixar do porquê, porque ele sabe isso. A situação é que a estratégia no final da corrida não foi boa. Não fizemos uma boa escolha. Mas a vida é assim", disse Vasseur na Sky, também antes da desqualificação ser determinada.

Ele também explicou como a estratégia foi adotada. "Porque o desgaste do carro de Charles era muito bom no início. Esperávamos que ele pudesse andar mais tempo. Depois percebemos que o plano não era bom. Cometemos um erro."

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10