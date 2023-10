Temporada de GP de 1998: Viaje inesperado a Japón

En realidad, ya me había resignado a no haber conseguido nunca comentar la Fórmula 1 en el Ring o en Hockenheim. Los organizadores AvD solían contratar a los estimados colegas Jochen Luck o Kalli Hufstadt. A lo largo de las décadas, he comentado más de 1.000 carreras de turismos, coches deportivos, fórmula y copas de marca, pero ni un solo Gran Premio. Me faltaba algo.

El 27 de octubre de 1998, un martes sobre las 11 de la mañana, eso cambió bruscamente. Una llamada del director de deportes de RTL, Michael Lion: "Te necesitamos en la final del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Suzuka. Nuestro colega Heiko Wasser tiene que someterse a una operación urgente y no puede venir. El billete de avión ya está en camino, volarás mañana desde Frankfurt, todo lo demás te lo dirá nuestro guía, que te estará esperando en el aeropuerto y te acompañará".

A mi objeción de que nunca había comentado una carrera de F1 en directo, y menos por televisión, y que no creía que pudiera hacerlo tan poco preparado, el director deportivo respondió impasible: "No hay excusas, lo harás. Además, tienes a Christian Danner como compañero in situ. En el largo vuelo podrás leer todo lo importante".

Afortunadamente, en los años anteriores había visto las retransmisiones de Fórmula 1 por televisión lo más a menudo posible y, por lo tanto, estaba al tanto de lo que ocurría, al menos superficialmente.



Así que el 28 de octubre de 1998 a las 14.00 horas inicié mi viaje en el vuelo CX 288 de Cathay Pacific hacia el primer y único evento de Fórmula 1 de toda mi etapa como reportero. Y luego, la calurosa final del Campeonato del Mundo con los candidatos al título Mika Häkkinen y Michael Schumacher. En el aeropuerto de Fráncfort me recibió Wolfgang Eickwinkel, guía de viajes de RTL, ex piloto de carreras y un auténtico original de Ruhrpott.



Volamos vía Hong Kong a Nagoya. Allí me registré en el hotel Century Hyatt Nagoya, donde lo primero que recibí en recepción fue un bonito mensaje de bienvenida de nuestra jefa de producción de RTL, Bettina Leidiger. Se ocupó de todo y de todos en el lugar, coordinó los procesos y se mostró siempre accesible.



A partir de ese momento, formé parte de un equipo de RTL extremadamente amable y cordial que me dio la buena sensación de estar en buenas manos en un país extranjero y en una profesión desconocida. Todos los días, el equipo se desplazaba entre Nagoya y Suzuka en el tren de alta velocidad "Shinkanse".



Durante un paseo por el paddock, Christian Danner me presentó pacientemente a gente importante de la F1. Exudaba mucha calma y disipó mis temores sobre una posible falta de experiencia. "No te preocupes, nosotros dos podemos encargarnos. Yo me encargaré de toda la parte técnica, la política del equipo y los antecedentes, tú limítate a narrar en estilo reportero lo que veas en la pista".



Con este arreglo, superamos la clasificación y la carrera sin problemas. De antemano, visitamos nuestro asiento de locutor en el nivel superior de la tribuna principal, con vistas a la recta de meta, incluidas las curvas de entrada y salida, así como a la zona de boxes situada enfrente.



La cabina estaba bastante apretada, y el espacio era justo para que Christian y yo nos sentáramos uno al lado del otro. Para Wolfgang Eickwinkel, como hombre de enlace con Colonia, sólo quedaba un asiento justo detrás de nosotros dos.



Sin embargo, me sentí cómodo en todo momento en el asiento del comentarista, rodeado de Christian como experto (por cierto, era su primer año en RTL) y del susurrador de datos Eickwinkel, que se mantenía en contacto con la base de datos del Colonia en línea.



El propio director deportivo Michael Lion era mi redactor jefe desde el estudio de Colonia. Sus órdenes al oído me resultaban casi tranquilizadoras ("Lo estás haciendo muy bien, todo va bien, sigue así, anuncios en 60 segundos").



Por desgracia, la emoción se perdió un poco debido al percance de la salida y la posterior retirada del candidato al campeonato del mundo Michael Schumacher en el Ferrari, pero las escenas de júbilo de Mika Häkkinen por su primer título mundial en el McLaren-Mercedes lo compensaron.



Todavía puedo ver la imagen de Mika saliendo del parc fermé en un frenesí de alegría y en lugar de ir a la ceremonia de entrega de premios como de costumbre, primero celebró su vuelta de honor personal subiendo y bajando por el pit lane con el casco en la mano y luego en la pista delante de la tribuna principal. El hecho de que estuviera rompiendo el rígido protocolo de Ecclestone no le importó en ese momento. Apenas pudo contenerse, siguió corriendo de un lado a otro y hubo que dirigirlo hacia el podio con suavidad. Christian y yo estuvimos encantados de comentar esta maravillosa reacción humana, ya que la sentimos personalmente. Para mí fue quizá el momento más hermoso de toda la retransmisión.



Cuando tomamos el tren de vuelta a Nagoya la noche del domingo de la carrera y nos sumergimos en la vida nocturna con el núcleo duro del grupo, se me cayó un enorme peso de encima. A continuación, el "sake" de vino de arroz me hizo caer rendido y dormitar suavemente para diversión de mis compañeros...



El traslado del aeropuerto de Francfort al centro de emisión de RTL en la Aachener Straße de Colonia en la madrugada del 2 de noviembre de 1998 marcó el final del viaje a Japón para el equipo y para mí. Me sentí orgulloso y feliz de haber aceptado el reto y de haber vivido esta importante experiencia. El hecho de que también pudiera trabajar con una tripulación tan colega en un ambiente casi familiar, lo consideré una afortunada coincidencia.



Habría sido un idiota si no hubiera aprovechado esta oportunidad por miedo a pasar vergüenza. Sobre todo porque las críticas posteriores de mi estreno en los medios impresos y el obligado debriefing editorial fueron bastante buenas. Cuando vi la grabación después y me relajé, descubrí un montón de pequeños errores y desatenciones...



Pero la conclusión más importante que saqué del fin de semana de Japón fue que la Fórmula 1 no era lo mío porque era y es demasiado fría, impersonal y agitada para mi gusto. Me sentí mucho más cómodo en el micrófono en las carreras de turismos, GT y coches deportivos. No obstante, el final del WRC en Suzuka fue una estación importante que no me gustaría perderme en mi vida como comentarista.