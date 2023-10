Saison des GP 1998 : un voyage inattendu au Japon

En fait, je m'étais déjà résigné à ne jamais avoir réussi à commenter la Formule 1 sur le Ring ou à Hockenheim. L'organisateur, l'AvD, engageait alors la plupart du temps ses estimés collègues Jochen Luck ou Kalli Hufstadt. Au fil des décennies, j'ai commenté plus de 1000 courses de voitures de tourisme, de voitures de sport, de formules et de coupes de marque, mais pas un seul Grand Prix. Il manquait quelque chose.

Le 27 octobre 1998, un mardi vers 11 heures, tout changea brusquement. Appel de Michael Lion, directeur sportif de RTL : "Nous avons besoin de vous pour la finale du championnat du monde de Formule 1 à Suzuka. Notre collègue Heiko Wasser doit se soumettre à une opération urgente et est indisponible. Le billet d'avion est déjà en route pour vous, vous partirez demain de Francfort, notre guide vous dira tout le reste, il l'attendra et l'accompagnera à l'aéroport".

Lorsque j'ai objecté que je n'avais encore jamais commenté une course de F1 en direct, et encore moins à la télévision, et que je ne me sentais pas capable de le faire de manière aussi peu préparée, le chef des sports a rétorqué sans s'émouvoir : "Pas d'excuses, vous le faites. Et en plus, vous avez Christian Danner comme partenaire sur place. Pendant le long vol, vous pouvez donc vous mettre au courant de tout ce qui est important".

Heureusement, au cours des années précédentes, j'avais regardé les retransmissions de la Formule 1 à la télévision aussi souvent que possible et j'étais donc au moins superficiellement au courant de l'actualité.



Le 28 octobre 1998 à 14 heures, j'ai donc pris le vol Cathay Pacific CX 288 pour assister à la première et unique course de Formule 1 de toute ma carrière de reporter. Et en plus, il s'agissait de la finale brûlante du championnat du monde avec les candidats au titre Mika Häkkinen et Michael Schumacher. À l'aéroport de Francfort, j'ai été accueilli par le guide de voyage de RTL, Wolfgang Eickwinkel, ancien pilote de course et véritable original de la Ruhr.



Nous avons pris l'avion pour Nagoya via Honkong. Enregistrement à l'hôtel "Century Hyatt Nagoya", où j'ai d'abord reçu à la réception un joli message de bienvenue de Bettina Leidiger, notre directrice de production RTL. Sur place, elle s'est occupée de tout et de tous, a coordonné les processus et était toujours disponible.



Dès lors, j'ai fait partie d'une équipe RTL extrêmement collégiale et chaleureuse, qui m'a donné le sentiment agréable d'être entre de bonnes mains dans un pays étranger et dans un métier inhabituel. Chaque jour, l'équipe faisait la navette entre Nagoya et Suzuka à bord du train à grande vitesse "Shinkanse".



Lors d'une promenade dans le paddock, Christian Danner m'a patiemment présenté des personnes importantes de la F1. Il dégageait beaucoup de calme et a dissipé mes craintes quant à un éventuel manque de connaissances techniques. Ne t'inquiète pas, nous allons nous débrouiller tous les deux". Je m'occupe de tout ce qui concerne la technique, la politique de l'équipe et le contexte, tu racontes simplement ce que tu vois sur la piste, dans le style d'un reporter".



Avec cet accord, nous avons passé les qualifications et la course sans encombre. Auparavant, nous avons visité notre poste de speaker à l'étage supérieur de la tribune principale, avec vue sur la ligne droite d'arrivée et les virages d'entrée et de sortie, ainsi que sur les stands situés en face.



C'était assez étroit dans la cabine, et l'espace était juste suffisant pour que Christian et moi puissions nous asseoir côte à côte. Pour Wolfgang Eickwinkel, l'agent de liaison avec Cologne, il ne restait plus qu'une place juste derrière nous deux.



Pourtant, je me suis senti à l'aise à chaque seconde au poste de commentateur, entouré de Christian en tant qu'expert (c'était d'ailleurs sa première année à RTL) et d'Eickwinkel, le murmureur de données qui gardait le contact en ligne avec la base de données de Cologne.



Le chef des sports Michael Lion en personne était mon rédacteur en chef depuis le studio de Cologne - j'ai presque trouvé ses ordres à l'oreille rassurants ("Vous vous en sortez très bien, tout se passe bien, continuez comme ça, publicité en 60 secondes").



Malheureusement, le suspense a un peu disparu en raison de la mésaventure du départ et de l'abandon ultérieur du candidat au titre de champion du monde Michael Schumacher dans sa Ferrari, mais les scènes de joie de Mika Häkkinen à propos de son premier titre de champion du monde dans sa McLaren-Mercedes ont compensé.



Je revois encore l'image de Mika sortant du parc fermé dans la liesse, au lieu de se rendre à la cérémonie de remise des prix comme d'habitude, en train de faire son tour d'honneur personnel dans les stands, casque à la main, puis sur la piste devant la tribune principale. A ce moment-là, il se moquait bien de faire exploser le protocole rigide d'Ecclestone. Il était presque impossible de le rattraper, il courait sans cesse dans tous les sens et il fallait le diriger en douceur vers le podium de la remise des prix. Christian et moi avons volontiers commenté cette magnifique réaction humaine comme nous le ressentions personnellement. Pour moi, ce fut peut-être le plus beau moment de toute la retransmission.



Le soir du dimanche de la course, lorsque nous sommes rentrés en train à Nagoya et que nous nous sommes lancés dans la vie nocturne avec le noyau dur de la troupe, un poids énorme s'est envolé. Le vin de riz "saké" m'a fait tomber de mes chaussures assez rapidement et m'a permis de m'endormir doucement pour le plus grand plaisir de mes collègues ...



Le transfert de l'aéroport de Francfort au centre de diffusion de RTL dans l'Aachener Straße à Cologne a marqué la fin du voyage au Japon pour l'équipe et pour moi au petit matin du 2 novembre 1998. J'étais tout simplement fier et heureux d'avoir relevé le défi et d'avoir vécu cette expérience importante. Le fait que j'ai également pu travailler avec un équipage aussi collégial, dans une atmosphère presque familiale, a été pour moi un heureux hasard.



J'aurais été un idiot si je n'avais pas saisi cette chance par peur de me ridiculiser. D'autant plus que les critiques qui ont suivi ma première dans la presse écrite et le débriefing obligatoire de la rédaction ont été plutôt bonnes. En regardant l'enregistrement a posteriori et en toute décontraction, j'ai découvert une multitude de petites erreurs et d'inattentions...



Mais le principal enseignement que j'ai tiré de ce week-end au Japon est que la Formule 1 n'aurait pas été mon truc, car elle était et est toujours trop froide, impersonnelle et agitée à mon goût. Je me suis senti beaucoup plus à l'aise au micro lors des courses de voitures de tourisme, de GT et de voitures de sport. Malgré tout, la finale du championnat du monde à Suzuka a été une étape importante que je ne voudrais pas manquer dans ma vie de commentateur.