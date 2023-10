Stagione 1998 del GP: viaggio inaspettato in Giappone

In realtà, mi ero già rassegnato a non essere mai riuscito a commentare la Formula 1 al Ring o a Hockenheim. Gli organizzatori AvD di solito ingaggiavano gli stimati colleghi Jochen Luck o Kalli Hufstadt. Nel corso dei decenni, ho commentato oltre 1000 gare di auto da turismo, auto sportive, formula e coppa di marca, ma non un solo Gran Premio. Mancava qualcosa.

Il 27 ottobre 1998, un martedì intorno alle 11 del mattino, le cose cambiarono bruscamente. Una telefonata del direttore sportivo di RTL Michael Lion: "Abbiamo bisogno di lei per la finale del campionato mondiale di Formula 1 a Suzuka. Il nostro collega Heiko Wasser deve subire un'operazione urgente e non può venire. Il biglietto aereo è già in viaggio verso di te, volerai da Francoforte domani, tutto il resto te lo dirà la nostra guida, che ti aspetterà all'aeroporto e ti accompagnerà".

Alla mia obiezione che non avevo mai commentato una gara di F1 dal vivo, tanto meno in TV, e che non pensavo di poterlo fare così impreparato, il direttore sportivo rispose impassibile: "Non ci sono scuse, lo farai. E poi hai Christian Danner come partner sul posto. Durante il lungo volo potrai leggere tutto ciò che è importante".

Fortunatamente, negli anni precedenti avevo seguito il più spesso possibile le trasmissioni di Formula 1 in TV e quindi ero almeno superficialmente aggiornato su ciò che stava accadendo.



Così il 28 ottobre 1998 alle 14.00 iniziai il mio viaggio con il volo Cathay Pacific CX 288 verso il primo e unico evento di Formula 1 di tutta la mia carriera di reporter. E poi la finale del Campionato del Mondo con i candidati al titolo Mika Häkkinen e Michael Schumacher. All'aeroporto di Francoforte mi ha accolto la guida turistica di RTL Wolfgang Eickwinkel, un ex pilota e un vero originale della Ruhrpott.



Abbiamo volato via Hong Kong fino a Nagoya. Lì mi sono registrato all'hotel Century Hyatt Nagoya, dove la prima cosa che ho ricevuto alla reception è stato un bel messaggio di benvenuto da parte della nostra responsabile di produzione di RTL, Bettina Leidiger. Si è presa cura di tutto e di tutti sul posto, ha coordinato i processi ed è sempre stata disponibile.



Da quel momento in poi, ho fatto parte di un team RTL estremamente amichevole e cordiale che mi ha dato la sensazione di essere in buone mani in un paese straniero e in una professione sconosciuta. Ogni giorno, il team faceva la spola tra Nagoya e Suzuka con il treno ad alta velocità "Shinkanse".



Durante una passeggiata nel paddock, Christian Danner mi ha presentato con pazienza importanti personaggi della F1. Emanava molta calma e ha dissipato i miei timori sulla possibile mancanza di esperienza. "Non si preoccupi, noi due possiamo farcela. Io mi occuperò di tutta la parte tecnica, delle politiche di squadra e dei retroscena, tu dovrai solo raccontare in stile reporter quello che vedi in pista".



Con questo accordo, riuscimmo a superare le qualifiche e la gara senza problemi. Prima abbiamo visitato il nostro posto di annunciatore al livello superiore della tribuna principale, con una vista sul rettilineo d'arrivo, comprese le curve d'ingresso e d'uscita, e sull'area dei box di fronte.



La cabina era piuttosto angusta e lo spazio era appena sufficiente per far sedere Christian e me uno accanto all'altro. Per Wolfgang Eickwinkel, che era l'uomo di collegamento con Colonia, era rimasto solo un posto dietro a noi due.



Ciononostante, mi sono sentito a mio agio in ogni secondo al posto di commentatore, circondato da Christian come esperto (era il suo primo anno a RTL, tra l'altro) e dall'esperto di dati Eickwinkel, che si teneva in contatto con il database del Colonia online.



Il direttore sportivo Michael Lion in persona è stato il mio redattore principale dallo studio di Colonia: ho trovato i suoi comandi all'orecchio quasi rassicuranti ("Stai andando alla grande, tutto sta andando bene, continua così, pubblicità tra 60 secondi").



Purtroppo, l'emozione si è un po' persa a causa dell'incidente in partenza e del successivo ritiro del candidato al titolo mondiale Michael Schumacher con la Ferrari, ma le scene di giubilo di Mika Häkkinen per il suo primo titolo mondiale con la McLaren-Mercedes hanno compensato questa mancanza.



Ho ancora davanti agli occhi l'immagine di Mika che lascia il parco chiuso in preda a un delirio di gioia e che, invece di recarsi alla cerimonia di premiazione come di consueto, celebra prima il suo personale giro d'onore su e giù per la corsia dei box con il casco in mano e poi sulla pista di fronte alla tribuna principale. Il fatto che stesse infrangendo il rigido protocollo di Ecclestone non gli importava in quel momento. Non riusciva a trattenersi, continuava a correre avanti e indietro e bisognava guidarlo con dolcezza verso il podio. Christian e io siamo stati felici di commentare questa meravigliosa reazione umana, poiché l'abbiamo provata personalmente. Per me è stato forse il momento più bello dell'intera trasmissione.



Quando abbiamo preso il treno per tornare a Nagoya la sera della domenica di gara e ci siamo tuffati nella vita notturna con lo zoccolo duro del gruppo, mi è caduto un grosso peso addosso. Il "sakè" di vino di riso mi ha poi fatto cadere dalle scarpe piuttosto rapidamente e mi ha dolcemente assopito per il divertimento dei miei colleghi...



Il trasferimento dall'aeroporto di Francoforte al centro di trasmissione di RTL in Aachener Straße a Colonia, la mattina presto del 2 novembre 1998, segnò la fine del viaggio in Giappone per la troupe e per me. Ero orgoglioso e felice di aver accettato la sfida e di aver fatto questa importante esperienza. Il fatto di poter lavorare con un equipaggio così affiatato, in un'atmosfera quasi familiare, l'ho considerato una fortunata coincidenza.



Sarei stato un idiota se non avessi colto l'occasione per paura dell'imbarazzo. Tanto più che le successive recensioni della mia prima sulla stampa e l'obbligatorio debriefing editoriale sono stati piuttosto buoni. Quando ho guardato la registrazione in seguito e mi sono rilassato, ho scoperto molti piccoli errori e disattenzioni...



Ma la cosa più importante che ho capito dal weekend giapponese è che la Formula 1 non avrebbe fatto al caso mio, perché era ed è troppo fredda, impersonale e frenetica per i miei gusti. Mi sono sentito molto più a mio agio al microfono nelle gare di auto da turismo, GT e auto sportive. Tuttavia, la finale del WRC a Suzuka è stata una stazione importante che non avrei voluto perdere nella mia vita di commentatore.