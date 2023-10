Temporada de GP de 1998: Viagem inesperada ao Japão

Na verdade, já me tinha resignado a nunca ter conseguido comentar a Fórmula 1 no Ring ou em Hockenheim. Os organizadores AvD contratavam habitualmente os estimados colegas Jochen Luck ou Kalli Hufstadt. Ao longo das décadas, comentei mais de 1000 corridas de carros de turismo, carros desportivos, fórmulas e taças de marcas, mas nenhum Grande Prémio. Faltava qualquer coisa.

Em 27 de outubro de 1998, uma terça-feira, por volta das 11 horas da manhã, isso mudou abruptamente. Uma chamada do diretor desportivo da RTL, Michael Lion: "Precisamos de si na final do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em Suzuka. O nosso colega Heiko Wasser tem de ser submetido a uma operação urgente e não pode estar presente. O bilhete de avião já está a caminho, voará de Frankfurt amanhã, tudo o resto ser-lhe-á dito pelo nosso guia, que estará à sua espera no aeroporto e o acompanhará".

À minha objeção de que nunca tinha comentado uma corrida de F1 ao vivo, muito menos na televisão, e que não me parecia que pudesse fazê-lo tão desprevenido, o diretor desportivo respondeu impassível: "Não há desculpas, vais conseguir. Além disso, tens o Christian Danner como teu parceiro no local. Durante o longo voo, podes ler tudo o que é importante".

Felizmente, nos anos anteriores, eu tinha visto as transmissões televisivas da Fórmula 1 com a maior frequência possível e, por isso, estava, pelo menos superficialmente, a par do que se passava.



Assim, no dia 28 de outubro de 1998, às 14 horas, iniciei a minha viagem no voo CX 288 da Cathay Pacific para o primeiro e único evento de Fórmula 1 de toda a minha carreira de repórter. E depois a escaldante final do Campeonato do Mundo com os candidatos ao título Mika Häkkinen e Michael Schumacher. No aeroporto de Frankfurt, fui recebido pelo guia de viagens da RTL, Wolfgang Eickwinkel, um antigo piloto de corridas e um verdadeiro Ruhrpott original.



Voámos via Hong Kong para Nagoya. Lá, fiz o check-in no Hotel Century Hyatt Nagoya, onde a primeira coisa que recebi na receção foi uma simpática mensagem de boas-vindas da nossa directora de produção da RTL, Bettina Leidiger. Ela tomou conta de tudo e de todos no local, coordenou os processos e esteve sempre disponível.



A partir de agora, passei a fazer parte de uma equipa RTL extremamente simpática e cordial que me deu a boa sensação de estar em boas mãos num país estrangeiro e numa profissão desconhecida. Todos os dias, a equipa viajava entre Nagoya e Suzuka no comboio de alta velocidade "Shinkanse".



Durante um passeio pelo paddock, Christian Danner apresentou-me pacientemente a pessoas importantes da F1. Transmitiu muita calma e dissipou os meus receios quanto a uma eventual falta de conhecimentos. "Não te preocupes, nós os dois damos conta do recado. Eu faço toda a parte técnica, a política da equipa e os antecedentes, tu apenas narras em estilo de repórter o que vês na pista."



Com este acordo, conseguimos passar a qualificação e a corrida sem problemas. Antes, visitámos o nosso lugar de locutor no nível superior da bancada principal, com vista para a reta final, incluindo as curvas de entrada e saída, bem como para a área das boxes em frente.



A cabina era bastante apertada e o espaço era suficiente para eu e o Christian nos sentarmos um ao lado do outro. Para Wolfgang Eickwinkel, o homem de ligação com Colónia, só restava um lugar mesmo atrás de nós os dois.



No entanto, senti-me confortável em cada segundo no lugar de comentador, rodeado pelo Christian como perito (era o seu primeiro ano na RTL, aliás) e pelo Eickwinkel, que se mantinha em contacto com a base de dados do Colónia online.



O próprio diretor desportivo Michael Lion era o meu editor principal a partir do estúdio em Colónia - as suas ordens ao meu ouvido eram quase tranquilizadoras ("Está a ir muito bem, está tudo a correr bem, continue assim, anúncios em 60 segundos").



Infelizmente, a emoção perdeu-se um pouco devido ao acidente na partida e ao posterior abandono do candidato ao título mundial Michael Schumacher no Ferrari, mas as cenas de júbilo de Mika Häkkinen sobre o seu primeiro título de campeão mundial no McLaren-Mercedes compensaram isso.



Ainda consigo ver a imagem de Mika a sair do parque fechado num frenesim de alegria e, em vez de ir para a cerimónia de entrega de prémios, como habitualmente, começou por celebrar a sua volta de honra pessoal pelas boxes com o capacete na mão e depois na pista em frente à bancada principal. O facto de estar a quebrar o rígido protocolo de Ecclestone não lhe interessava naquele momento. Mal podia ser contido, continuava a correr para trás e para a frente e teve de ser conduzido para o pódio com uma força suave. Christian e eu tivemos o prazer de comentar esta maravilhosa reação humana, tal como a sentimos pessoalmente. Para mim, foi talvez o momento mais bonito de toda a emissão.



Quando apanhámos o comboio de regresso a Nagoya, na noite de domingo da corrida, e mergulhámos na vida nocturna com o núcleo duro do grupo, um enorme peso caiu de cima de mim. O "sake" de vinho de arroz fez-me então cair rapidamente dos sapatos e adormecer suavemente, para divertimento dos meus colegas...



A transferência do aeroporto de Frankfurt para o centro de emissão da RTL na Aachener Straße, em Colónia, na madrugada de 2 de novembro de 1998, marcou o fim da viagem ao Japão para a equipa e para mim. Senti-me orgulhoso e feliz por ter aceite o desafio e por ter tido esta importante experiência. O facto de também ter podido trabalhar com uma tripulação tão colegial, num ambiente quase familiar, foi considerado uma feliz coincidência.



Teria sido um idiota se não tivesse aproveitado esta oportunidade por medo de passar vergonha. Especialmente porque as críticas subsequentes à minha estreia na imprensa escrita e o obrigatório debriefing editorial foram bastante bons. Quando depois vi a gravação e me descontraí, descobri muitos pequenos erros e desatenções...



Mas a minha perceção mais importante do fim de semana no Japão foi que a Fórmula 1 não teria sido a minha praia, porque era e é demasiado fria, impessoal e agitada para o meu gosto. Senti-me muito mais confortável ao microfone nas corridas de carros de turismo, GT e carros desportivos. No entanto, a final do WRC em Suzuka foi uma estação importante que eu não gostaria de perder na minha vida de comentador.