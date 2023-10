Glock: Abucheos contra Verstappen "un absoluto no-go

El expiloto de Fórmula 1 Timo Glock ha criticado duramente los abucheos a Max Verstappen. Los espectadores del GP de Estados Unidos habían hecho público su descontento tras la victoria número 50 del holandés.

"Por qué abuchearon a Max Verstappen tras su victoria en Austin me resulta incomprensible", escribió Glock en su columna de Sky.

"Tal vez se deba al asunto entre Sergio Pérez y Red Bull, pero Verstappen no tiene nada que ver con eso. Por eso no puedo entenderlo en absoluto", continuó Glock.

Es una pena para el deporte porque Verstappen es un atleta excepcional que ha ofrecido un rendimiento increíble este año, dijo Glock: "Eso es un absoluto no-go en mis ojos, no deberías hacer eso."

Verstappen, sin embargo, se muestra relajado ante los abucheos.

Cuando "Viaplay" le preguntó si los abucheos eran molestos, Verstappen respondió: "No, no. Al final, soy yo el que se lleva el trofeo a casa, ¡así que todo me parece bien!". Dijo y se rió.

Es poco probable que las cosas se pongan más acogedoras para Verstappen el próximo fin de semana, ya que la Fórmula Uno luego hace una parada en México, el hogar de su compañero de equipo Sergio Pérez, que una vez más ha sido engañado por Verstappen en términos deportivos esta temporada.

Preguntado por si esperaba un recibimiento más hostil en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Verstappen se mostró relajado: "Entonces seguiré siendo yo quien traiga los trofeos a casa."

GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10