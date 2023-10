Glock: i fischi contro Verstappen "sono assolutamente da evitare".

L'ex pilota di Formula 1 Timo Glock ha criticato aspramente i fischi a Max Verstappen. Gli spettatori del GP degli USA hanno manifestato il loro disappunto dopo la 50a vittoria dell'olandese.

"Il motivo per cui Max Verstappen è stato fischiato dopo la sua vittoria ad Austin è per me incomprensibile", ha scritto Glock nella sua rubrica su Sky.

"Forse è dovuto alla questione tra Sergio Perez e la Red Bull, ma Verstappen non ha nulla a che fare con questo. Per questo non riesco proprio a capirlo", ha proseguito Glock.

È un peccato per lo sport, perché Verstappen è un atleta eccezionale che ha fornito prestazioni incredibili quest'anno", ha detto Glock: "È una cosa assolutamente da non fare ai miei occhi, non si dovrebbe fare".

Verstappen, tuttavia, è rilassato riguardo ai fischi.

Alla domanda di "Viaplay" se i fischi fossero fastidiosi, Verstappen ha risposto: "No, no. Alla fine sono io a portare a casa il trofeo, quindi per me va bene tutto!". Ha detto e ha riso.

È improbabile che la situazione di Verstappen diventi più accogliente il prossimo fine settimana, quando la Formula Uno farà tappa in Messico, la patria del suo compagno di squadra Sergio Pérez, che ancora una volta è stato ingannato da Verstappen in termini sportivi in questa stagione.

Alla domanda se si aspettasse un'accoglienza più ostile all'Autodromo Hermanos Rodriguez, Verstappen è rimasto tranquillo: "Allora sarò ancora io a portare a casa i trofei".

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10