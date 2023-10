Glock: "Não há nada a fazer contra Verstappen

Depois de um divertido GP dos EUA, as vaias contra o vencedor Max Verstappen foram um grande tema. O comentador da Sky, Timo Glock, condenou veementemente as reacções dos adeptos.

Timo Glock, antigo piloto de Fórmula 1, criticou duramente as vaias a Max Verstappen. Os espectadores do GP dos Estados Unidos deram a conhecer o seu desagrado após a 50ª vitória do holandês.

"A razão pela qual Max Verstappen foi vaiado após a sua vitória em Austin é incompreensível para mim", escreveu Glock na sua coluna na Sky.

"Talvez seja devido ao problema entre Sergio Perez e a Red Bull, mas Verstappen não tem nada a ver com isso. É por isso que não consigo entender nada", continuou Glock.

É uma pena para o desporto, porque Verstappen é um atleta excecional que teve um desempenho incrível este ano, disse Glock: "Isso é absolutamente impossível aos meus olhos, não se deve fazer isso".

Verstappen, no entanto, está relaxado com as vaias.

Quando questionado pelo "Viaplay" se as vaias eram incómodas, Verstappen respondeu: "Não, não. No final, sou eu que levo o troféu para casa, por isso está tudo bem para mim!" disse e riu-se.

É improvável que as coisas fiquem mais agradáveis para Verstappen no próximo fim de semana, uma vez que a Fórmula 1 faz uma paragem no México, a casa do seu companheiro de equipa Sergio Pérez, que mais uma vez foi enganado por Verstappen em termos desportivos esta temporada.

Questionado se esperava uma receção mais hostil no Autódromo Hermanos Rodriguez, Verstappen manteve-se descontraído: "Então ainda serei eu a trazer os troféus para casa."

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10