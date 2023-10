Hülkenberg boquiabierto: adelantamientos de Lauda, Mansell y Prost

Nico Hülkenberg estaba completamente sorprendido. No tenía ni idea de qué tienen en común Alain Prost, Nigel Mansell y Niki Lauda a partir del próximo domingo. La respuesta: todos ellos han disputado menos carreras en la Fórmula 1 que el emeritense. El domingo disputará en México su carrera número 200.

Eso significa que por fin superará a Prost, que, al igual que Hülk, suma actualmente 199 carreras. Antes ya había superado a Lauda y Mansell.

"No es del todo justo, claro, porque antes había menos carreras por temporada. Pero, no obstante, es un logro impresionante. Para mí, 200 carreras significan simplemente que no lo he hecho tan mal hasta ahora", declaró Hülkenberg a SID.

¿La receta para sobrevivir tanto tiempo en la categoría reina del automovilismo? "El rendimiento. La Fórmula 1 es un negocio extremadamente orientado al rendimiento, no siempre, pero la mayoría de las veces los asientos se adjudican en función de eso. Y creo que a lo largo de mi carrera he presentado a menudo argumentos convincentes en la pista".

El hecho de que a menudo se haya visto eclipsado por los grandes pilotos alemanes como Michael Schumacher, Sebastian Vettel o Nico Rosberg en su carrera, que le llevó a la Fórmula 1 allá por 2010, no le molesta.

"Allí, alguien que lleva mucho tiempo pero tiende a nadar en el centro del campo no es el gran problema. Siempre hay menos música atrás, pero no tengo ningún problema con eso", dijo Hülkenberg.

GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10