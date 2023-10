Hülkenberg sbalordito: sorpasso di Lauda, Mansell e Prost

Nico Hülkenberg completerà la sua 200a gara in Formula 1 il prossimo fine settimana in Messico. Una statistica lo coglie in contropiede.

Nico Hülkenberg è rimasto completamente sorpreso. Non aveva idea di cosa avessero in comune Alain Prost, Nigel Mansell e Niki Lauda a partire da domenica prossima. La risposta: tutti loro hanno disputato meno gare in Formula 1 dell'Emmericher. Domenica in Messico guiderà la sua 200ª gara.

Ciò significa che supererà finalmente Prost, che, come Hülk, ha attualmente 199 gare a suo nome. In precedenza aveva già superato Lauda e Mansell.

"Non è del tutto giusto, naturalmente, perché una volta c'erano meno gare per stagione. Ma è comunque un risultato impressionante. Per me, 200 gare significano semplicemente che non ho fatto troppo male finora", ha detto Hülkenberg a SID.

La ricetta per sopravvivere così a lungo nella classe regina del motorsport? "Le prestazioni. La Formula 1 è un business estremamente orientato alle prestazioni, non sempre, ma la maggior parte delle volte i posti vengono assegnati in base a questo. E credo di aver spesso dimostrato di essere convincente in pista nel corso della mia carriera".

Il fatto che nella sua carriera, che lo ha portato in Formula 1 nel 2010, sia stato spesso messo in ombra da grandi piloti tedeschi come Michael Schumacher, Sebastian Vettel o Nico Rosberg, non lo preoccupa.

"Lì, qualcuno che è in giro da molto tempo ma che tende a nuotare a centrocampo non è un grosso problema. Nelle retrovie c'è sempre meno musica, ma per me non è un problema", ha detto Hülkenberg.

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10