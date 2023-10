Hülkenberg surpreendido: Lauda, Mansell e Prost ultrapassados

Nico Hülkenberg vai completar a sua 200ª corrida na Fórmula 1 no próximo fim de semana no México. Uma estatística apanha-o com o pé esquerdo.

Nico Hülkenberg ficou completamente surpreendido. Ele não fazia ideia do que Alain Prost, Nigel Mansell e Niki Lauda têm em comum a partir do próximo domingo. A resposta: todos eles completaram menos corridas na Fórmula 1 do que o Emmericher. Ele fará sua 200ª corrida no domingo, no México.

Isso significa que ele finalmente ultrapassará Prost, que, como Hülk, tem atualmente 199 corridas em seu nome. Ele já havia ultrapassado Lauda e Mansell antes.

"É claro que não é totalmente justo, porque antigamente havia menos corridas por época. Mas, mesmo assim, é um feito impressionante. Para mim, 200 corridas significa simplesmente que não me saí muito mal até agora", disse Hülkenberg ao SID.

A receita para sobreviver tanto tempo na categoria rainha do desporto automóvel? "Desempenho. A Fórmula 1 é um negócio extremamente orientado para o desempenho, nem sempre, mas na maioria das vezes os lugares são atribuídos de acordo com isso. E acho que, na minha carreira, já fiz muitas vezes um trabalho convincente na pista."

O facto de ter sido muitas vezes ofuscado por grandes pilotos alemães como Michael Schumacher, Sebastian Vettel ou Nico Rosberg na sua carreira, que o levou à Fórmula 1 em 2010, não o incomoda.

"Alguém que já existe há muito tempo, mas que tende a nadar no meio-campo, não é um grande problema. Há sempre menos música na parte de trás, mas não tenho problemas com isso", disse Hülkenberg.

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10