Pérez vs Verstappen : Horner révèle le point d'inflexion

Qu'est-il arrivé à Sergio Pérez cette saison ? Au début, le Mexicain était à égalité avec Max Verstappen, du moins en termes de points. Mais le Néerlandais est entre-temps devenu champion du monde pour la troisième fois, il a actuellement 226 points d'avance sur son coéquipier.

Pérez a été littéralement démantelé. Que s'est-il passé avec le pilote de 33 ans ? Pour le chef d'équipe Christian Horner, il y a un "moment décisif". C'est le GP de Miami.

C'était la cinquième course de la saison. Pérez n'avait alors que six points de retard. Il avait gagné deux courses, autant que Verstappen. De plus, le vent arrière du week-end en Azerbaïdjan était énorme, Pérez avait gagné le sprint et le GP. Mais Miami est arrivé.

"Là-bas, Checo a eu un penalty, si l'on peut dire. Il avait gagné en Azerbaïdjan et en Arabie saoudite, sa confiance était bonne. Et puis Max a gagné la course alors qu'il avait été pris dans une phase rouge en qualifications et n'avait pu partir qu'en neuvième position", rappelle Horner.

"Je suppose que mentalement, c'était assez brutal pour Checo. Car pour chaque sportif, la force mentale joue un rôle clé. Et puis il y a eu Monaco et cela s'est encore plus accumulé parce qu'à partir de là, Max n'a pratiquement joué que des cartes maîtresses", poursuit Horner.

En effet, après Miami, Pérez n'avait aucune chance et devait de plus en plus laisser partir son coéquipier. Alors que Verstappen gagnait course après course, Pérez n'arrivait plus à rien, surtout en qualifications.

GP des USA, Circuit des Amériques

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10