Pérez vs Verstappen: Horner rivela il punto di svolta

Cosa è successo a Sergio Pérez in questa stagione? All'inizio, il messicano era alla pari con Max Verstappen, almeno in termini di punti. Ma l'olandese è ora campione del mondo per la terza volta e ha attualmente un vantaggio di 226 punti sul suo compagno di squadra.

Pérez è stato letteralmente smantellato. Cosa è successo al 33enne? Per il boss del team Christian Horner, c'è un "momento decisivo". È il GP di Miami.

Era la quinta gara della stagione. A quel punto Pérez aveva solo sei punti di distacco. Aveva vinto due gare, lo stesso numero di Verstappen. Inoltre, il vento di coda del weekend dell'Azerbaijan era enorme, Pérez aveva vinto Sprint e GP. Ma poi è arrivata Miami.

"Checo ha avuto una penalità, se vogliamo. Aveva vinto in Azerbaigian e in Arabia Saudita, la sua fiducia era buona. E poi Max vince la gara, anche se era incappato in un rosso in qualifica e poteva partire solo nono", ha ricordato Horner.

"Credo che per Checo sia stato piuttosto brutale dal punto di vista mentale. Perché in ogni atleta la forza mentale gioca un ruolo fondamentale. E poi è arrivato Monaco e la cosa si è aggravata ancora di più, perché da quel momento in poi Max ha fatto il bello e il cattivo tempo", ha detto Horner.

Dopo Miami, infatti, Pérez non ha avuto scampo e ha dovuto lasciare che il suo compagno di squadra si allontanasse sempre di più. Mentre Verstappen ha vinto una gara dopo l'altra, Pérez non è riuscito a fare nulla, soprattutto in qualifica.

USA-GP, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10