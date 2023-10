Pérez vs Verstappen: Horner revela o ponto de viragem

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

O que é que aconteceu a Sergio Pérez esta época? No início, o mexicano estava em pé de igualdade com Max Verstappen, pelo menos em termos de pontos. Mas o holandês é agora o campeão do mundo pela terceira vez e tem atualmente 226 pontos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa.

Pérez foi literalmente desmantelado. O que é que aconteceu ao piloto de 33 anos? Para o chefe de equipa Christian Horner, há um "momento decisivo". É o GP de Miami.

Era a quinta corrida da época. Nessa altura, Pérez estava apenas a seis pontos de distância. Ele havia vencido duas corridas, o mesmo número que Verstappen. Além disso, o vento de cauda do fim de semana do Azerbaijão era enorme, Pérez tinha ganho o Sprint e o GP. Mas depois veio Miami.

"O Checo teve uma penalização lá, se quisermos. Ele tinha ganho no Azerbaijão e na Arábia Saudita, a sua confiança era boa. E depois o Max ganha a corrida, apesar de ter ficado com o vermelho na qualificação e só poder arrancar em nono", recordou Horner.

"Acho que isso foi bastante brutal mentalmente para o Checo. Porque em qualquer atleta, a força mental desempenha um papel fundamental. E depois veio o Mónaco e isso foi ainda mais grave, porque o Max era basicamente um trunfo a partir daí", disse Horner.

De facto, Pérez não teve qualquer hipótese depois de Miami e teve de deixar o seu companheiro de equipa afastar-se cada vez mais. Enquanto Verstappen venceu uma corrida após a outra, Pérez não conseguiu fazer nada, especialmente na qualificação.

