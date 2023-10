Alpine continua a ricostruire: arriva l'ex Ferrari Meignan

Alpine ha ingaggiato Eric Meignan come nuovo direttore tecnico. "Possiamo confermare che Eric Meignan è entrato a far parte del team come Direttore Tecnico da Viry", ha dichiarato un portavoce di Alpine a formula1.com, aggiungendo: "Porta con sé una grande esperienza e competenza e supervisionerà lo sviluppo della Power Unit Alpine, con particolare attenzione ai regolamenti 2026".

Meignan è un uomo di grande esperienza, avendo recentemente trascorso tre anni e mezzo come capo reparto alla Ferrari a Maranello. In precedenza ha lavorato per quattro anni presso la Mercedes High Performance Powertrains. È già in servizio presso la base motori Alpine dall'inizio del mese e risponderà al capo squadra ad interim Bruno Famin.

Meignan è l'ultima recluta di una ristrutturazione di metà stagione alla Alpine, culminata nel weekend del GP del Belgio di quest'anno. Il boss del team Alpine Otmar Szafnauer e il direttore sportivo Alan Permane hanno dovuto togliersi il cappello dopo la gara e anche il tecnico Pat Fry ha detto addio, passando alla Williams.

Già all'inizio del 2022, il tecnico Marcin Budkowski e la leggenda delle corse Alain Prost hanno salutato come ambasciatori speciali. Nel luglio 2023, l'amministratore delegato di Alpine Laurent Rossi era già stato messo da parte.

Bruno Famin, vicepresidente di Alpine Motorsports, è responsabile della squadra corse GP con Pierre Gasly ed Estebaban Ocon. Il direttore sportivo ad interim è Julian Rouse (responsabile dell'accademia piloti Alpine), mentre il capo tecnico è Matt Harman.

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10