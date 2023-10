Le GP du Mexique à la télé : des effets extrêmes sur la voiture

La Formule 1 organise déjà sa prochaine course ce week-end. La course quittera les États-Unis pour le Mexique. Pour vous mettre dans l'ambiance, nous avons rassemblé quelques faits et informations sur le week-end de course.

L'Autódromo Hermanos Rodríguez est le troisième circuit le plus court du calendrier F1 2023, après Zandvoort et Monaco.

Avec 811 mètres, le circuit présente la distance la plus longue entre la pole position et la première zone de freinage.



La ville de Mexico se situe à plus de 2 200 mètres d'altitude, ce qui a plusieurs conséquences sur la voiture.



En raison de l'altitude élevée et de la faible densité de l'air qui en résulte, l'air est incroyablement raréfié.



La pression ambiante est de loin la plus basse de la saison, avec 782mb.



La teneur en oxygène est de 78 % de la valeur au niveau de la mer. Cela a une grande influence sur l'aérodynamique et sur la Power Unit.



En raison de l'air raréfié, l'unité de puissance subit une bonne perte de puissance. Le turbocompresseur compense une partie de la perte de puissance, mais pas la totalité, et doit travailler beaucoup plus dur que dans des conditions normales.



En raison de l'altitude, nous roulons à Mexico avec un package high downforce, mais avec le niveau d'appui de Monza.



Les vitesses de pointe sont donc parmi les plus élevées de la saison et dépassent généralement 350 km/h.



L'Autódromo Hermanos Rodríguez suit toujours en grande partie le tracé d'origine, conçu en 1959.



La principale différence réside dans le fait que l'ancienne version du virage Peraltada, plus redoutable, a été réduite de moitié.



La première course du championnat du monde a eu lieu sur ce circuit en 1963, avant que le Grand Prix ne disparaisse du calendrier des courses après 1970.



La F1 y a couru pour la deuxième fois entre 1989 et 1992, avant que la catégorie reine n'y revienne en 2015. Lors de ce retour, Nico Rosberg a remporté la course pour notre équipe.



Pour savoir comment l'action se déroule sur le circuit, le mieux est de consulter notre ticker en direct

