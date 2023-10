GP del Messico in TV: impatto estremo sulla vettura

La Formula 1 terrà la sua prossima gara questo fine settimana. Dagli Stati Uniti si parte per il Messico. Per farvi entrare nell'atmosfera, abbiamo raccolto alcuni fatti e informazioni sul weekend di gara.

L'Autódromo Hermanos Rodríguez è il terzo circuito più corto del calendario 2023 della F1, dopo Zandvoort e Monaco.

Il tracciato presenta la distanza più lunga dalla pole position alla prima zona di frenata (811 metri).



Città del Messico si trova a un'altitudine di oltre 2.200 metri, che influisce sulla vettura in vari modi.



A causa dell'alta quota e della conseguente bassa densità dell'aria, l'aria è incredibilmente sottile.



La pressione ambiente è di 782 mb, di gran lunga la più bassa della stagione.



Il contenuto di ossigeno è pari al 78% del valore a livello del mare. Questo ha un grande impatto sull'aerodinamica e sul propulsore.



Il propulsore ha un discreto calo di prestazioni a causa dell'aria rarefatta. Il turbocompressore compensa una parte della perdita di potenza, ma non tutta, e deve lavorare molto di più che in condizioni normali.



A causa dell'altitudine, a Città del Messico guidiamo con un pacchetto ad alta deportanza, ma con il livello di deportanza di Monza.



Le velocità massime sono quindi tra le più alte della stagione e di solito superano i 350 km/h.



L'Autódromo Hermanos Rodríguez segue ancora in gran parte il tracciato originale progettato nel 1959.



La differenza principale è che la versione precedente e più spaventosa della curva Peraltada è stata dimezzata.



La prima prova del Campionato del Mondo si è svolta su questo tracciato nel 1963, prima che il Gran Premio scomparisse nuovamente dal calendario delle corse dopo il 1970.



La F1 ha corso su questo tracciato per la seconda volta tra il 1989 e il 1992, prima del ritorno della classe regina nel 2015. Al ritorno, la gara è stata vinta da Nico Rosberg per il nostro team.



Il modo migliore per scoprire come si sviluppa l'azione in pista è il nostro live ticker; inoltre, come sempre, abbiamo riassunto per voi gli appuntamenti più importanti trasmessi da Sky, ServusTV, SRF e ORF.

Il GP del Messico in TV

