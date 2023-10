GP do México na TV: Impacto extremo no carro

A Fórmula 1 vai realizar a sua próxima corrida este fim de semana. Dos EUA para o México. Para que se sinta mais à vontade, compilámos alguns factos e informações sobre o fim de semana da corrida.

O Autódromo Hermanos Rodríguez é a terceira pista mais curta do calendário de 2023 da F1, depois de Zandvoort e do Mónaco.

A pista tem a maior distância entre a pole position e a primeira zona de travagem, com 811 metros.



A Cidade do México está localizada a uma altitude superior a 2.200 metros, o que afecta o carro de várias formas.



Devido à elevada altitude e à consequente baixa densidade do ar, o ar é incrivelmente rarefeito.



A pressão ambiente é de 782mb, de longe a mais baixa da estação.



O teor de oxigénio é de 78% do valor ao nível do mar. Isto tem um grande impacto na aerodinâmica e na unidade de potência.



A unidade de potência tem uma queda significativa no desempenho devido ao ar rarefeito. O turbocompressor compensa alguma da perda de potência, mas não toda, e tem de trabalhar muito mais do que em condições normais.



Devido à altitude, conduzimos com um pacote de downforce elevado na Cidade do México, mas com o nível de downforce de Monza.



As velocidades máximas estão, por isso, entre as mais elevadas da época e normalmente excedem os 350 km/h.



O Autódromo Hermanos Rodríguez ainda segue em grande parte o traçado original da pista concebida em 1959.



A principal diferença é que a versão anterior e mais assustadora da curva Peraltada foi reduzida para metade.



A primeira ronda do Campeonato do Mundo realizou-se nesta pista em 1963, antes de o Grande Prémio desaparecer novamente do calendário de corridas após 1970.



A F1 correu no circuito pela segunda vez entre 1989 e 1992, antes do regresso da categoria rainha em 2015. No regresso, a corrida foi ganha por Nico Rosberg para a nossa equipa.



A melhor forma de saber como está a decorrer a ação na pista é através do nosso live ticker; além disso, como sempre, resumimos as datas de transmissão mais importantes da Sky, ServusTV, SRF e ORF para si.

