Engagement au Mexique ! Comment Mercedes prépare le talent Vesti

Frederik Vesti se réjouit à juste titre de faire sa première apparition au volant d'une F1 lors d'un week-end de Grand Prix. Ce sera un moment de fierté pour le Danois, mais il est également conscient qu'il a une tâche importante à accomplir.

"C'est ma toute première séance d'essais libres, donc mes attentes sont évidemment élevées, mais il y a une check-list à suivre et toutes les cases à cocher, et je vais me concentrer là-dessus", a déclaré Vesti.

Comment s'est-il préparé concrètement ? "De mon côté, la préparation physique et mentale est aussi l'une des choses les plus importantes. La nuque doit être beaucoup travaillée avant une séance de Formule 1. La Formule 2 est difficile à piloter, mais le changement pour la Formule 1 est tellement important, surtout physiquement, qu'il faut de nombreuses semaines, presque des mois, pour préparer une telle séance", a-t-il déclaré.

Il s'alimente très bien, s'entraîne beaucoup, surtout le cou, et en ce qui concerne l'aspect mental, il essaie de répondre aux bonnes attentes, selon Vesti : "Il ne s'agit pas forcément de temps au tour, mais de passer la journée le mieux possible".

Que fait Mercedes pour le préparer à sa mission ? "Nous pouvons reproduire beaucoup de choses dans le simulateur. Pour la mission de Fred, nous avons préparé une session avec les ingénieurs de course de George pour qu'il puisse passer en revue toute la communication et l'expression qu'ils utilisent afin de s'y préparer, et ensuite il nous aidera également à travailler avant l'événement", explique Zhaoming Li, Senior Performance and Simulation Engineer.

Holly Chapman, Trackside Power Unit Engineer, ajoute : "Pour s'assurer qu'un pilote débutant est entièrement préparé à la conduite de la voiture, nous passons en revue avec lui un ensemble de diapositives couvrant toutes les bases qu'il doit connaître. Lorsqu'il aura acquis plus d'expérience, nous pourrons ensuite le compléter, mais nous l'adapterons vraiment au rookie à ce moment-là".

Le processus d'apprentissage se poursuit également lorsque le pilote est sur la piste. Hugues Bretonnier, Senior Performance Engineer, explique : "Comme pour les pilotes opérationnels, il y aura la possibilité de regarder les données entre les runs. Nous pourrons discuter avec les ingénieurs de la manière dont il peut gagner en confiance et améliorer sa vitesse dans certains virages, en utilisant différents outils à bord et en ajustant les réglages pour essayer de faire avancer notre week-end conformément à notre plan de déploiement".

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, explique : "Une intervention lors de la première séance d'essais est la prochaine étape de son développement et nous sommes heureux de lui offrir cette opportunité. C'est un jeune pilote talentueux, non seulement rapide mais aussi attentif, et il comprend parfaitement ce que l'équipe attend de lui dans la voiture. Je suis sûr qu'il fera une bonne performance et qu'il créera une base solide pour notre travail du week-end".

GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au bas de caisse

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10