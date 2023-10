Missione Messico! Come Mercedes prepara il Talent Vesti

Frederik Vesti, junior della Mercedes, farà il suo debutto in un weekend di gara di Formula 1. È stato preparato meticolosamente per la gara in Messico. Anche lui ha dato il suo contributo.

Frederik Vesti è giustamente impaziente di fare la sua prima apparizione su una vettura di F1 in un fine settimana di Gran Premio. Sarà un momento di orgoglio per il danese, ma è anche consapevole di avere un lavoro importante da svolgere.

"È la mia prima sessione di prove libere in assoluto, quindi ovviamente le mie aspettative sono alte, ma c'è una lista di controllo che devo seguire e spuntare tutte le caselle, ed è su questo che mi concentrerò", ha detto Vesti.

Come si è preparato in particolare? "Da parte mia, la preparazione fisica e mentale è una delle cose più importanti. Il collo ha bisogno di molto allenamento in vista di una sessione di Formula 1. La Formula 2 è difficile da guidare, ma non è così semplice. La Formula 2 è difficile da guidare, ma il passaggio alla Formula 1 è così importante, soprattutto dal punto di vista fisico, che ci vogliono molte settimane, quasi mesi, per prepararsi a una sessione del genere", ha detto.

Mangia molto bene, si allena molto, soprattutto per il collo, e per quanto riguarda l'aspetto mentale, cerca di soddisfare le giuste aspettative, ha detto Vesti: "Non si tratta necessariamente di tempi sul giro, ma di affrontare la giornata nel miglior modo possibile".

Cosa sta facendo la Mercedes per prepararlo al suo stint? "Possiamo ricreare molte cose al simulatore. Per la partecipazione di Fred, abbiamo organizzato una sessione con gli ingegneri di gara di George, in modo che possa esaminare tutte le comunicazioni e le espressioni che usano per prepararsi, e poi ci aiuterà anche con il lavoro pre-gara", dice Zhaoming Li, Senior Performance and Simulation Engineer.

Holly Chapman, Trackside Power Unit Engineer, aggiunge: "Per assicurarci che un pilota esordiente sia completamente preparato a guidare l'auto, esaminiamo con lui una serie di diapositive che coprono tutte le nozioni di base che deve conoscere. Man mano che aumenta l'esperienza, possiamo aggiungerne altre, ma in quel momento le adattiamo davvero al principiante".

Il processo di apprendimento continua anche quando il pilota è in pista. Hugues Bretonnier, Senior Performance Engineer, spiega: "Come per i piloti esordienti, ci sarà la possibilità di esaminare i dati tra una manche e l'altra. Possiamo discutere con gli ingegneri su come aumentare la sua fiducia e migliorare la velocità in alcune curve, utilizzando diversi strumenti a bordo e regolando l'assetto per cercare di far progredire il nostro weekend secondo il nostro piano operativo".

Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha dichiarato: "Una prima sessione di prove è il prossimo passo nel suo sviluppo e siamo lieti di potergli offrire questa opportunità. È un giovane pilota di talento, non solo veloce ma anche attento, e capisce esattamente cosa la squadra si aspetta da lui in macchina. Sono sicuro che farà una buona prestazione e creerà una solida base da cui partire per questo fine settimana".

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10