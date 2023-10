Missão México! Como Mercedes prepara o Talent Vesti

Frederik Vesti, júnior da Mercedes, vai fazer a sua estreia num fim de semana de corrida de Fórmula 1. Foi meticulosamente preparado para a corrida no México. Também contribuiu com a sua quota-parte.

Frederik Vesti está ansioso pela sua primeira aparição num carro de F1 num fim de semana de Grande Prémio. Será um momento de orgulho para o dinamarquês, mas ele também está ciente de que tem um trabalho importante a fazer.

"É a minha primeira sessão de treinos livres, por isso é claro que as minhas expectativas são altas, mas há uma lista de verificação que tenho de fazer e marcar todas as caixas, e é nisso que me vou concentrar", disse Vesti.

Como é que ele se preparou especificamente? "Do meu lado, a preparação física e mental é também uma das coisas mais importantes. O pescoço precisa de muito treino no período que antecede uma sessão de Fórmula 1. A Fórmula 2 é difícil de conduzir, mas a transição para a Fórmula 1 é tão grande, especialmente a nível físico, que são necessárias muitas semanas, quase meses, para preparar uma sessão destas", disse.

Ele come muito bem, treina muito, especialmente o pescoço, e quanto ao aspeto mental, tenta satisfazer as expectativas certas, disse Vesti: "Não se trata necessariamente de tempos de volta, trata-se de passar o dia o melhor possível".

O que é que a Mercedes está a fazer para o preparar para o seu turno? "Podemos recriar muitas coisas no simulador. Para a entrada do Fred, organizámos uma sessão com os engenheiros de corrida do George, para que ele possa analisar todas as comunicações e expressões que utilizam para se prepararem, e depois também nos vai ajudar com o trabalho pré-evento", diz Zhaoming Li, Engenheiro Sénior de Desempenho e Simulação.

Holly Chapman, Engenheira da Unidade de Potência de Pista, acrescenta: "Para garantir que um piloto novato está totalmente preparado para conduzir o carro, analisamos com ele um conjunto de diapositivos que cobrem todos os aspectos básicos que precisa de saber. À medida que ele ganha mais experiência, podemos acrescentar algo mais, mas nessa altura adaptamos tudo ao novato."

O processo de aprendizagem continua mesmo quando o piloto está na pista. Hugues Bretonnier, Engenheiro Sénior de Desempenho, explica: "Tal como acontece com os pilotos de entrada, haverá uma oportunidade para analisar os dados entre as corridas. Podemos discutir com os engenheiros como aumentar a sua confiança e melhorar a velocidade em algumas curvas, utilizando diferentes ferramentas a bordo e ajustando a configuração para tentar progredir no nosso fim de semana de acordo com o nosso plano operacional."

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, afirma: "Uma sessão de primeiros treinos é o próximo passo no seu desenvolvimento e estamos muito satisfeitos por lhe podermos oferecer esta oportunidade. Ele é um jovem piloto talentoso que não é apenas rápido, mas também atento e compreende exatamente o que a equipa espera dele no carro. Tenho a certeza que ele vai ter um bom desempenho e criar uma base sólida para trabalharmos neste fim de semana."

