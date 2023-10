Steiner et la mise à jour de Haas : le risque est pris

Haas a récemment apporté une importante mise à jour lors de la course à domicile à Austin. Le directeur de l'équipe, Günther Steiner, dresse un premier bilan et se projette dans l'avenir.

Chez Haas, les attentes étaient grandes avant le GP des Etats-Unis. En effet, l'écurie américaine avait apporté une grande mise à jour pour la course à domicile. Auparavant, Haas avait été perfusée après un bon début de saison.

Mais malgré l'amélioration de la voiture (carters latéraux, carénage moteur, soubassement), il n'était pas possible de faire grand-chose lors de ce week-end de sprint, raison pour laquelle des modifications ont été apportées à l'aileron arrière avant la course de dimanche.

Résultat : Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen ont pris le départ depuis la voie des stands. Ils n'ont pas pu faire mieux que la onzième et la quatorzième place. Quel est le premier bilan du chef d'équipe ?

"Ce n'est pas que nous ayons fait un mauvais travail, c'était juste très serré d'amener une si grosse mise à jour sur la grille de départ", a déclaré Günther Steiner.

"Mais nous connaissions le risque et nous l'avons pris, mais je pense que nous en savons certainement beaucoup plus maintenant qu'avant. Et espérons que nous pourrons traduire cela en performance au Mexique", a poursuivi le pilote du Tyrol du Sud.

Il a souligné qu'il était encore trop tôt pour évaluer correctement le potentiel du nouveau package Haas. "Je ne sais pas encore à quel point il est bon", a déclaré Steiner. "Au moins, les deux pilotes ont pu dépasser quelques personnes aujourd'hui, car au cours des cinq dernières [courses], nous n'avons été que dépassés, et aujourd'hui, nous avons au moins pu dépasser quelques personnes".

"Sommes-nous assez bons ? Non, nous devons tirer davantage de nous-mêmes. Au moins, nous avançons dans la bonne direction", a conclu Steiner.

GP des USA, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10