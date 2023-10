Ben Sulayem, Presidente de la FIA: "Hemos pasado por un infierno

A principios de este año, el Presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, desencadenó algo que ni él mismo esperaba. Cuando inició "un proceso de expresión de interés para posibles nuevos equipos en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de la FIA", las cosas se volvieron locas. Para él, porque como ha revelado ahora en Austin, al parecer se le acercaron, a veces violentamente, los planes.

Como es bien sabido, ahora son concretos. La federación mundial ha dado luz verde a la escudería de Michael Andretti y ha aceptado la candidatura del estadounidense.

En teoría, Andretti podría tener dos coches en la parrilla a partir de 2025, con lo que la escudería contaría con 22 coches. Sin embargo, la luz verde de la FIA no significa que todo esté en orden.

Porque ahora el estadounidense tiene que encontrar una solución con la Formula One Management (FOM). Y ha habido resistencia durante algún tiempo. Al parecer, Ben Sulayem también lo siente así.

Sin señalar a ninguna persona u organización en particular, abordó en Austin la muerte de su hijo Saif, fallecido en un accidente de coche en Dubai a principios de marzo: "He pasado por un infierno", dijo.

Y se lanzó: "Me pregunto: '¿Qué he hecho yo para merecer todos estos ataques en febrero y marzo? Me atacaron el día que abrí la manifestación de interés", dijo Ben Sulayem.

"Incluso cuando murió mi hijo, me atacaron, me insultaron, sólo para destrozarme por abrir la Fórmula Uno al mundo entero. Era innecesario, contraproducente y no era bueno para el negocio. Pueden decir lo que quieran. Al fin y al cabo, me eligieron para cuidar del deporte. Nada va a mi bolsillo. No tenemos accionistas, no tenemos un consejo que reparta el dinero, así que mi trabajo es diferente al de ellos. Eso está muy claro", arremetió Ben Sulayem.

Preguntado por el motivo de los ataques contra él, dijo que no lo sabía: "Sólo porque abrí una manifestación de interés. Tenemos un contrato (el acuerdo Concorde) para 12 (equipos). Tener 12 y decir 'no, no podéis'.... Estoy aquí por el automovilismo, por el espíritu del deporte. Considera el dinero como un trozo del pastel y lo compartirá".

Pero también dejó claro que volverá a hacerlo. "Si hay otro equipo fiable y digno, volveré a abrir la manifestación de interés para ello. Así es como sucederá".

GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10